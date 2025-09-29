Francia y Noruega arrancan con buen pie el Mundial Sub-20 tras vencer a Sudáfrica y Nigeria

Francia y Noruega arrancaron su viaje mundialista el lunes con victorias ante Sudáfrica y Nigeria por el Grupo E y F, respectivamente, en el día de cierre de la primera jornada del Mundial Sub-20 en Chile.

Les Bleus vencieron 2-1 en el Estadio El Teniente en Rancagua (a unos 100 km de Santiago), gracias a un tanto de Anthony Bermont en el minuto 25, y una gran jugada de Lucas Michal, que regateó en el área a varios jugadores y batió al portero en el 80.

Sudáfrica había descontado previamente luego de que el técnico de Sudáfrica solicitara la revisión de un posible penal. El árbitro sancionó la pena máxima, que convirtió el delantero Jody Ah Shene en el 33.

Este Mundial Sub-20 es el primer torneo masculino de la FIFA que usa el sistema de revisión de video (FVS, por sus siglas en inglés), que se popularizó como "tarjeta verde". Esto permite a los técnicos solicitar al juez la revisión de una jugada discutida hasta dos veces por partido.

Previamente se había probado en la Copa Juvenil FIFA 2024 y en el Mundial Sub-20 femenino 2024, en Colombia.

Por el Grupo F, el Estadio Fiscal de Talca, unos 250 km al sur de Santiago, recibió la victoria de Noruega ante Nigeria por un ajustado 1-0, con un tanto de penal del defensor Rasmus Holten.

A las 20:00 locales, Colombia y Arabia Saudita cerrarán la primera fecha del Grupo F. Al mismo tiempo, la debutante Nueva Caledonia se enfrentará a Estados Unidos en Talca por el E.

Resultados del domingo del Mundial Sub-20 de Chile:

-Grupo E:

Francia-Sudáfrica: 2-1

Nueva Caledonia-Estados Unidos:

-Grupo F: