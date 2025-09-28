México rescata empate ante Brasil en Mundial Sub 20

México debutó con empate en la edición 2025 del Mundial Sub 20 de la FIFA, que se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El sorteo puso un reto difícil para el Tri, ubicándolo en el llamado ‘grupo de la muerte’ (Grupo C) junto a Brasil, España y Marruecos. En ese orden, deberá enfrentarlos en los próximos días en búsqueda de un boleto a octavos de final.

Contra Brasil, en partido disputado este domingo, México había sorprendido con un gol de Alexéi Domínguez, volante de los Tuzos de Pachuca, a los 10 minutos.

Sin embargo, la selección amazónica, que es la segunda más ganadora en la historia del torneo con un total de cinco títulos (sólo detrás de los seis de Argentina), se repuso hasta lograr la remontada con tantos de Rafael Coutinho (21’) y Luighi (76’).

El empate se concretó en la recta final (86’) con un cabezazo de Diego Ochoa, defensa central de Bravos de Juárez. Se anticipó a primer poste en un tiro de esquina ejecutado por Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, y evitó una derrota inaugural para el Tri.

El entrenador de México, Eduardo Arce, presentó una alineación con 10 elementos de experiencia en primera división. El único que no la tiene es el portero, Emmanuel Ochoa, quien no ha recibido esa oportunidad con Cruz Azul hasta el momento.

Del resto, destacaban precisamente Gilberto Mora, quien hace unos meses fue titular con Javier Aguirre en la selección mayor en el título de la Copa Oro; y Elías Montiel, mediocampista de Pachuca que saltó con la cinta de capitán.

También arrancaron el partido los únicos dos convocados que no radican en la Liga MX: Obed Vargas, del Seattle Sounders de Estados Unidos, y César Garza, del Dundee United de Escocia.

Luego ingresaron jugadores con interesante cartel en el futbol nacional, como Iker Fimbres de Monterrey, y Yael Padilla, de Chivas. A pesar de ser atacantes, entraron en labores de sacrificio, ya que Brasil estuvo presionando sobre todo después de que cayera el 2-2.

Incluso los jugadores más experimentados del Tri, Mora y Montiel, tuvieron un partido ríspido en el estadio Julio Martínez Prádanos, ante una selección que es potencia mundial desde hace décadas en el desarrollo de nuevos talentos.

México continúa sin vencer a Brasil en todo su historial de categoría varonil sub 20. El registro ahora es de dos derrotas y tres empates, de acuerdo con datos de la propia Selección Mexicana. El balance de goles está en seis a favor y nueve en contra.

El próximo partido del Tri será el miércoles 1 de octubre contra España, equipo que viene golpeado tras perder 0-2 ante Marruecos en la jornada inaugural.

Por el momento, España ocupa el último puesto del Grupo C, mientras que Marruecos es líder y tanto Brasil como México se ubican en segundo lugar. En la próxima jornada, los sudamericanos deberán enfrentar a los africanos.

En el Mundial Sub 20 participan 24 selecciones divididas en seis grupos. Las 16 mejores de primera ronda avanzarán a octavos de final, intentando reemplazar a Uruguay como campeón (Uruguay no calificó a la edición 2025).

Para México, esta es su primera participación desde 2019, ya que en 2021 no hubo Mundial por la pandemia de covid-19 y en 2023 no logró calificar en las eliminatorias de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF).

El mejor resultado de México en un Mundial Sub 20 es el subcampeonato de 1977, cuando perdió en penales (8-9) ante Unión Soviética en un torneo que en ese entonces se llamaba Mundial Juvenil de la FIFA.