“Si fallas a este nivel, lo pagas caro”: Fabio Cannavaro

Uzbekistán no tuvo un debut soñado en Copa del Mundo. El equipo asiático vive su primera participación en Norteamérica 2026 y arrancó perdiendo 1-3 ante Colombia en el Estadio Ciudad de México.

Hasta el minuto 64 el partido iba 1-1. Luego vino un error del capitán, Eldor Shomurodov, al perder el balón tras un saque lateral que tomó a su defensa mal parada. Luis Díaz lo capitalizó para consolidar el triunfo sudamericano.

“Al final en este nivel, cuando fallas, pagas mucho”, lamentó el seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, en la conferencia posterior al partido.

Cannavaro fue campeón del mundo con Italia en 2006, pero disputó otras tres Copas del Mundo: 1998, 2002 y 2010. También jugó en equipos de máxima jerarquía como Real Madrid y Juventus, por lo que domina perfectamente el tema de presión.

“La lección es, como lo dije en el vestuario hacia los jugadores, que a este nivel se tienen que reducir los fallos, porque si fallamos mucho eso es un problema. Creo que la lección es que seguramente tenemos que fallar menos”.

Uzbekistán sólo perdió uno de 16 partidos en la eliminatoria asiática para llegar a su primera Copa del Mundo de la FIFA.

Por minutos se ilusionó con obtener su primer punto contra Colombia, a pesar de que más del 90% de los 80,824 asistentes estaban apoyando a la selección sudamericana. Luego vinieron los goles de Luis Díaz y Jáminton Campaz.

“Teníamos la ilusión, pero también tenemos que saber el nivel en el que estamos. Cuando enfrentas a equipos como Colombia, ganar no es fácil. Claro que se puede hacer, pero se tiene que realizar un partido perfecto. Hoy hemos pagado muy caro algunos de nuestros fallos”, subrayó Cannavaro.

No obstante, aseguró que se siente orgulloso del rendimiento de sus jugadores, ya que ninguno tenía experiencia previa en un evento de esta categoría.

“Ya he hablado con ellos y les dije que estoy muy orgulloso del partido que han hecho. Les dije que me ha gustado mucho. Claro, hoy era el primer partido, entonces, les ha costado un poquito entender dónde estábamos, pero hemos corregido algunas cosas y la sensación al final es buena”.

Uzbekistán tendrá dos partidos más en el Grupo K, contra Portugal y República Democrática del Congo, en los cuales intentará sumar para mantenerse en la pelea por avanzar a la ronda de eliminación directa (a partir de dieciseisavos de final).

“En la primera mitad dije: ‘Tenemos que hacer algo más. No podemos tener miedo cuando tengamos la pelota’. Si no encontramos valentía y espacios para jugar va a ser difícil. El segundo tiempo fue mucho mejor, pero espero que contra Portugal empecemos con más personalidad y valentía. Uno no puede estar en una mitad de la cancha durante 90 minutos, así es muy difícil”, añadió el entrenador italiano.

“Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como ha trabajado es claro que perder 3-1 es demasiado. Sin embargo, fue normal porque en la primera parte estábamos demasiado nerviosos y tensos. En la primera parte empezamos a defender y en la segunda no”.

El próximo partido de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 será el 23 de junio, en el Estadio Houston, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.