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Mundial 2026: Colombia se luce en el Estadio CDMX con victoria 3-1 sobre Uzbekistán

Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 41, mientras que Luis Díaz anotó a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Abbosbek Fayzullayev sellara un empate temporal.

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Uzbekistán 1 - 3 ColombiaGráfico: El Economista

AFP

Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 41, mientras que Luis Díaz anotó a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Abbosbek Fayzullayev sellara un empate temporal.

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El tercer gol llegó en el descuento, a segundos del pitazo final, un cabezazo certero de Jáminton Campaz a un centro de Cucho Hernández.

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