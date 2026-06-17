Mundial 2026: Colombia se luce en el Estadio CDMX con victoria 3-1 sobre Uzbekistán

Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 41, mientras que Luis Díaz anotó a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Abbosbek Fayzullayev sellara un empate temporal.

El tercer gol llegó en el descuento, a segundos del pitazo final, un cabezazo certero de Jáminton Campaz a un centro de Cucho Hernández.