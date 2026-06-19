Invita Gobierno del EdoMéx a consumir local y celebrar la tradición futbolística en el Chorizo Fest Futbolero 2026

⁠Del 19 al 21 de junio, el Chorizo Fest Futbolero 2026 impulsará la gastronomía y tradición futbolística de Toluca.

Además, Horacio Duarte Olivares invitó a visitar los 14 Destinos Futboleros del Gobierno del Estado de México, uno de ellos en la Plaza de los Mártires de Toluca.

TOLUCA, Estado de México.– En el marco de las celebraciones por la justa mundialista y el Día del Padre, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, invitó a las y los mexiquenses a consumir local y visitar el Chorizo Fest Futbolero 2026, del 19 al 21 de junio en la Plaza Fray Andrés de Castro, a un costado de los portales del municipio de Toluca.

“De parte de la Gobernadora del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, todo nuestro respaldo, apoyo a estas iniciativas, que vengan las familias a festejar el Día del Padre, a pasar un momento de diversión, porque solo así una sociedad puede aspirar a ser mejor", señaló el Secretario Horacio Duarte Olivares en la inauguración del evento.

Además, el Secretario Horacio Duarte Olivares invitó a visitar los 14 Destinos Futboleros del Gobierno del Estado de México, uno de ellos en la Plaza de los Mártires de Toluca, donde se transmiten los partidos de la Selección Nacional Mexicana.

Por su parte, Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca, informó que el Chorizo Fest Futbolero 2026 tiene como objetivo transformar el espacio público en un lugar de convivencia para las familias, donde además se impulsa el talento y la economía local a través de la tradición futbolística y gastronómica del municipio.

Al evento también asistieron Jorge Antonio Romero, representante de la Federación Mexicana de Futbol; Rocío Pegueros Velazquez, Presidenta Honoraria del DIF Municipal; exfutbolistas del Toluca FC, y empresarios de chorizos y cervezas artesanales.