Gobierno de CDMX valora imponer ley seca durante el próximo partido de México vs. República Checa

El Gobierno de la Ciudad de México analiza implementar restricciones a la venta de alcohol para el próximo partido de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026, luego de ⁠que en la víspera centenas ⁠de miles de aficionados celebraron la clasificación a los dieciseisavos de final y dejaron toneladas de basura, así como destrozos en la vía pública.

La noche del jueves, México derrotó 1-0 a Corea del Sur y se afianzó en el primer lugar del grupo A, clasificando a la segunda ronda del Mundial. A pesar de que el partido se jugó en Guadalajara, los festejos en la capital mexicana se salieron de control y alrededor de 400,000 aficionados de "el tri" dejaron más de 40 toneladas de basura solo en la emblemática avenida Paseo de la Reforma, además de daños en espacios públicos, como jardineras.

México se enfrentará a República Checa la noche del próximo miércoles 24 de junio en el estadio Azteca en el último duelo del Grupo A.

"La otra tarea que tenemos, además de cuidar a la gente, es la prevención. Y la prevención tiene que ver con que no haya consumo excesivo de alcohol, cuidar la venta irregular de bebidas alcohólicas ⁠en la vía pública, cuidar que las aglomeraciones ⁠no generen problemas, y ⁠regular el comercio en vía pública (...) que no vendan alcohol y que no afecten ⁠el paso de la gente", dijo el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, en rueda de prensa.

"También estaremos trabajando con establecimientos mercantiles para que no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos u horas antes de los festejos. También le pediremos a los restaurantes de las zonas que la gente no pueda llevarse la bebida alcohólica fuera del estalecimiento", agregó Cravioto, quien ⁠dijo que, para el miércoles, "será aún más grande" el número de personas que estarán en las calles de la ciudad, ya que el duelo se desarrollará en la capital.