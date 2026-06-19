CDMX se alista para el México vs. República Checa: habrá nuevas pantallas y operativo

Tras reportar un saldo blanco durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una reestructuración integral de la estrategia urbana para el próximo miércoles.

El 24 de junio se llevará a cabo el partido de México contra República Checa (Grupo A) a las 19:00 horas en el Estadio Ciuda de México (Estadio Azteca).

Debido a que este encuentro se disputará localmente y se prevé una afluencia de personas aún mayor en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, las autoridades capitalinas implementarán la estrategia de "descentralización de la alegría" mediante la instalación de pantallas gigantes en nuevos puntos de la ciudad y un estricto operativo de control de riesgos.

La jefa de Gobierno indicó que para evitar concentraciones excesivas en el Zócalo capitalino y garantizar la protección civil, se habilitarán 7 nuevos puntos estratégicos equipados con pantallas gigantes e infraestructura logística desde horas antes del inicio del juego.

Las autoridades detallaron que se colocará una gran pantalla en la Alameda Central (sobre la avenida Juárez) y se equipará el Monumento a la Revolución. Asimismo, el corredor de Paseo de la Reforma contará con cuatro zonas de transmisión ubicadas en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la Glorieta de Insurgentes y El Caballito.

El objetivo es colocar "pantallas gigantes para ordenar, organizar y, sobre todo, garantizar que la población pueda disfrutar", indicó la mandataria.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, desglosaron las medidas específicas que se estrenarán este miércoles:

1. Despliegue en el Estadio Ciudad de México y vialidades

Fuerza urbana: Más de 1,000 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno se desplegarán en las inmediaciones del Estadio Azteca para garantizar la movilidad y atender posibles manifestaciones, operando en sintonía con el personal asignado a los nuevos puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Monitoreo de multitudes: Se intensificarán las evaluaciones del flujo peatonal y vehicular mediante el sistema de cámaras de la ciudad para evitar conductas de riesgo, tales como aficionados escalando parabuses o ingresando a fuentes vehiculares.

2. Restricciones severas al consumo y venta de alcohol

Con el fin de preservar un ambiente familiar y ordenado, el Gobierno activará las siguientes herramientas administrativas:

Ley Seca preventiva : Se coordinarán acuerdos con tiendas de conveniencia y establecimientos mercantiles de las zonas de festejo para suspender la venta de bebidas alcohólicas horas antes y durante los eventos.

: Se coordinarán acuerdos con tiendas de conveniencia y establecimientos mercantiles de las zonas de festejo para suspender la venta de bebidas alcohólicas horas antes y durante los eventos. Control en restaurantes y bares : Las autoridades solicitarán a los negocios establecidos en el Centro Histórico, Reforma y los alrededores del coloso de Santa Úrsula no permitir que los clientes salgan a la vía pública con recipientes de alcohol.

: Las autoridades solicitarán a los negocios establecidos en el Centro Histórico, Reforma y los alrededores del coloso de Santa Úrsula no permitir que los clientes salgan a la vía pública con recipientes de alcohol. Cero alcohol en vía pública: Recordaron que no se puede vender alcohol en las calles.

3. Regulación del comercio informal y Protección Civil

Rutas despejadas: Para mantener libres las vías de evacuación ante cualquier emergencia, se reubicará al comercio en vía pública fuera del centro del festejo.

Prohibición de riesgos: Los comercios no deben tener tanques de gas, ni afectar el paso de la gente.

Por otra parte, las autoridades reiteraron que la ampliación de la infraestructura de transmisión y los Festivales Futboleros seguirán operando bajo el modelo de "Mundial Social".

Aseguraron que este esquema es financiado al 100% mediante aportaciones en especie y logística de 30 marcas patrocinadoras, lo que representa un costo de cero pesos para el erario público de la Ciudad de México. Agregaron que al término del Mundial 2026, se realizará un corte de caja transparente de los fondos recaudados para el Fondo Mixto de la capital.