EU autoriza ingreso de la Selección de República del Congo para jugar el Mundial 2026

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, cuya preparación se vio perturbada por la epidemia del virus ébola en su país, fue autorizada a entrar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, confirmó un jugador del equipo este jueves a un periodista de la AFP.

La delegación de los Leopardos, a quien las autoridades de Estados Unidos impuso un aislamiento en "burbuja sanitaria" de 21 días en Bélgica antes de este torneo, aterrizó en Houston hacia las 14:30 locales (19:30 GMT), procedente de París, y pudo abandonar el aeropuerto una hora después "sin problemas", según explicó el lateral derecho Aaron Wan-Bissaka a un periodista de la AFP desplazado al lugar.

"Todo el mundo pasó, a nadie se le ha negado la entrada", añadió el jugador del West Ham United.

El equipo africano había sido derrotado 2-1 el martes en Orleans (Francia) por Chile en su último partido amistoso premundialista, jugado sin público en la grada.

Ese duelo estaba inicialmente previsto en La Línea de la Concepción, pero el alcalde de esa localidad del sur de España había prohibido el partido por miedo ante la epidemia de ébola que sufre el país de África central.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sanitaria internacional. Esa entidad ha detectado más de 500 confirmados, con decenas de fallecidos.

A pesar de la preocupación, los responsables del fútbol congoleño insisten en que ninguno de los jugadores de selección reside en el país.

Inicialmente debían realizar un entrenamiento en su preparación en Kinshasa, pero finalmente cancelaron ese viaje "para intentar respetar todo lo preconizado en términos sanitarios", declaró a la AFP Didier Budimbu Ntubuanga, ministro de Deportes de la RD Congo.

Este político se había mostrado ya "confiado" en que la selección no iba a tener ningún problema administrativo en su llegada a Estados Unidos, subrayando que los miembros del cuerpo técnico que viven en Kinshasa "han recibido ya su visado" antes del viaje.

La República Democrática del Congo, que consiguió su clasificación al derrotar a Jamaica en un repechaje intercontinental, empezará en el Mundial 2026 el 17 de junio contra Portugal en Houston, antes de medir fuerzas con Colombia y Uzbekistán.

Su anterior participación en el Mundial se remonta a Alemania Federal 1974, cuando el país se denominaba Zaire.