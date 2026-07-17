Así iluminó el cielo de Nueva York el espectáculo de drones previo a la Final del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó. Un espectáculo con cientos de drones iluminó el cielo sobre Liberty State Park, en Nueva Jersey, con figuras de Argentina, España y el trofeo del Mundial, teniendo como escenario el icónico horizonte de Manhattan. Argentina y España definirán al nuevo campeón este domingo en el New York New Jersey Stadium.