Isaac del Toro se crece en solitario con título en Gran Piemonte

Isaac del Toro ganó el Gran Piemonte para el UAE Team Emirates-XRG y significa su décimo quinta victoria de la temporada y la 92 para el equipo. El mexicano se lanzó en solitario a 17.6 km del final y no fue alcanzado antes de la meta. Ocupó la última subida para sacar una ventaja de 40 segundos sobre nueve ciclistas, acompañado por Bauke Mollema (Lidl-Trek) y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) a mitad de la subida.

A partir de ahí, Del Toro realizó un descenso seguro y amplió su ventaja hasta la meta en Acqui Terme. De las 15 victorias que suma, seis de ellas llegaron en Italia el mes pasado.

“Claro que, cuando conoces un poco más la subida, es más fácil imaginar lo que quieres hacer [en la subida final]. Fue muy difícil intentarlo, pero gracias a mis compañeros, me dieron mucha confianza y no tenía nada que perder, así que lo intenté desde abajo. Cuando la escapada tiene tanto tiempo y no tenemos más ciclistas en el grupo, porque mis compañeros hicieron todo el trabajo durante todo el día, simplemente intenté ir lo más rápido posible en la parte más empinada. Ese fue el principio, intenté ir a por todas y si me salgo de la pista, no tengo nada más que dar. Fue un caos porque siempre tenía un corredor delante hasta que alcancé a Hirschi, y necesitaba intentar una última patada para intentar ir en solitario. De lo contrario, hubiera sido más difícil ganar, así que intenté concentrarme mentalmente en dar una patada más”, reflexionó post carrera.

Desde el final de la subida, el mexicano se lanzó a la carga y en 2 km ya había alcanzado o superado a todos los ciclistas que tenía delante. El segundo y tercer lugar de la competencia llegaron atrás de Isaac después de un minuto y medio.

A 18 km del final, Del Toro encabezaba la carrera, acompañado únicamente por Hirschi, de Tudor Pro Cycling, y Mollema, de Lidl-Trek. En ese momento, el joven de 21 años recuperó el aliento antes de volver a la carga, esta vez deshaciéndose de toda compañía. A 17.7 km de la meta, Isaac estaba solo, y amplió su ventaja al llegar a Acqui Terme.

“Este año, hasta ahora, ha sido mejor de lo que esperábamos como equipo, y para mí, por supuesto. Uno tiene su propia presión y siempre quiere ser mejor y profesional, pero este año fue fantástico desde el principio, así que no sé qué decir. Es simplemente increíble. Sé que no es normal, pero para mí es simplemente increíble”.

Del Toro mostró su personalidad audaz sobre una bicicleta que lo ha visto ganar seis carreras italianas de un día desde el 7 de septiembre.

Con Il Lombardia el sábado y Del Toro listo para alinearse junto al gran favorito Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), quien podría sellar una quinta victoria consecutiva, un récord.

Resultados de Gran Piemonte 2025:

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) 4:34:28 Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) +40″ Bauke Mollema (Lidl-Trek) +44″

