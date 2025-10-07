Said Cisneros proyecta al ciclismo mexicano en la cima continental

Ruanda lució su característico clima soleado durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2025 en Kigali, Ruanda (del 21 al 28 de septiembre de 2025). El sol con temperaturas máximas de 28 °C puso a prueba a los ciclistas durante las mañanas y tardes, además de retarles con su altitud a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Said Cisneros fue parte de la representación nacional, terminando en la posición 17 en la prueba de Fondo Junior, la mejor de un ciclista latinoamericano en esa competencia. Actualmente, corre con A.R. Monex Sub 19, el equipo mexicano que prepara a su talento en San Marino, Italia, mismo cuartel donde se forjó Isaac del Toro, del que ya se conoce su legendario arranque en el ciclismo de élite junto al UAE Team Emirates.

“Todo este año he estado haciendo aclimatación al calor y nos ayuda a simular la altura y a que el cuerpo se acostumbre a trabajar en calor, por ejemplo, en un entrenamiento normal estás a 38 grados y llegas a la competencia y se presentan 39.5°. El cuerpo se desgasta más pronto. Con las simulaciones de competencias se pudo compensar la altura, pero en San Marino hace calor como en Ruanda, llegamos hasta a los 40° en verano”.

Entrenarse en tierras italianas es una ventaja reflejada en las últimas victorias de Isaac del Toro en las carreras de este país, y más allá de eso, Said representa la generación que viene empujando. En Ruanda compartió kilómetros de entrenamiento junto a Tadej Pogačar e Isaac.