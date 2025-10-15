Isaac Del Toro se gradúa en 2025 con 16 victorias

Isaac Del Toro se graduó como ciclista élite en el cierre de la temporada 2025, que ocurrió con bombo y platillo tras la victoria del Giro de Véneto, en Italia, este 15 de octubre.

El mexicano superó la meta con 3:24:29 en el cronómetro y, así, firmó su victoria 16 en este año. Todas han sido representando a UAE Team Emirates. Dejó en segundo lugar a su compañero, el francés Pavel Sivakov, y en tercero al noruego Jonas Abrahamsen, de Uno-X Mobility.

“Es genial terminar mi temporada así”, destacó el nacido en Ensenada, Baja California, que forma parte de UAE Team Emirates desde 2024.

“No fue fácil, fue un esfuerzo total de todo el equipo. Fue increíble lograr otra victoria. No me sentí completamente comprometido (con mi propio esfuerzo), pero el equipo siempre estuvo ahí para apoyarme y sólo quería culminar porque trabajaron todo el día”.

Del Toro está viviendo apenas su segunda temporada en la élite del ciclismo profesional y puede presumir que ya posee el top 3 del ranking mundial y 19 triunfos en general, agregando los tres de 2024 (entre Australia y España).

Las estadísticas lo colocan como una estrella emergente. Por ejemplo, se convirtió en el quinto ciclista más joven de la historia en lograr 15 o más victorias en una temporada, según Cycling Statistics y Velo Statistics.

El líder histórico de esa estadística es el italiano Giuseppe Saronni, quien lo consiguió en 1978 con 20 años y 235 días. Este 2025 no sólo tuvo a Del Toro dentro del top 5 con 21 años y 317 días, ya que también lo consiguió el francés Paul Magnier (del equipo Soudal-Quick Step) con 21 años y 183 días.

Por otra parte, el mexicano deja buenas sensaciones en el interior de UAE Team Emirates debido a que rebasó al esloveno Tadej Pogacar, máxima figura actual del equipo, quien logró 17 victorias en sus dos primeras temporadas (2019 y 2020).

Del Toro abrió su legado ganador en 2025 en Milano-Torino en marzo. De hecho, Italia fue su sede más prolífica, pues ahí logró nueve de sus 16 triunfos, incluyendo una etapa (17) del Giro de Italia.

Las otras victorias fueron en Austria (4) y España (3), permitiéndole llegar hasta 5,314 puntos y tomar el tercer lugar del ranking mundial en la categoría ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El ranking fue otra dulce recompensa para la temporada del mexicano. Además, algo inesperado, comentó él mismo en una entrevista con la cadena ESPN.

“Jamás hubiera pensado llegar en mi segundo año a esta posición (…) Me hubiera gustado hacerlo aspiracionalmente y llegar a un top 10. Tal vez,un top cinco, pero no top tres, honestamente. Es algo que sí me tiene por sorpresa. Si haces todas las pequeñas metas de la mejor manera, al final suman lo suficiente para tener un resultado así”.

Según el ranking, Del Toro sólo está detrás de dos ganadores de majors en esta temporada: Tadej Pogacar (Tour de Francia) con 11,680 puntos y Jonas Vingegaard (La Vuelta a España) con 5,944.14. Cabe recordar que el mexicano finalizó subcampeón del Giro de Italia.

Dicha competencia marcó el resto de su temporada, de acuerdo con sus propias palabras: “No me arrepiento de nada en esta temporada. Creo que el Giro de Italia es algo de lo que aprendí y, sin duda, sin eso, no podría haberme desarrollado de esta manera”.

Otro episodio destacado de su temporada fue la representación para México en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda, África.

Allí, logró dos apariciones inéditas para México en el top 10: fue quinto en la prueba élite contrarreloj y séptimo en la prueba élite ruta.

De regreso en el tema del ranking, el mexicano inició 2025 en el puesto 57 y lo está finalizando en tercero. Tenía 1,340 puntos en la clasificación del 7 de enero, cuando comenzó el conteo de esta temporada. Después de 16 triunfos, el panorama es muy diferente.

Isaac Del Toro tendrá una última competencia dentro del calendario de Europa, que será este domingo 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters. Será una prueba de exhibición que también contará con figuras como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic.

Todas las victorias de Isaac del Toro en 2025