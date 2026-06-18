“Tenemos dos partidos muy importantes por delante”: Néstor Lorenzo

Colombia logró la décima victoria de su historia en las Copas del Mundo de la FIFA contra Uzbekistán, por 3-1, en el Estadio Ciudad de México.

Su debut en el Mundial 2026 era especial por diversos factores: los más de 80,000 asistentes colombianos en el inmueble, el regreso al torneo después de ocho años y el debut de Néstor Lorenzo como director técnico en esta competencia.

Lorenzo, nacido en Argentina, disputó un Mundial como jugador (Italia 1990) y tres como auxiliar técnico de su compatriota José Néstor Pekerman (Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018). Esta fue su primera aparición como entrenador principal.

“La verdad es que fue una energía hermosa, pero también emocionalmente le pesó a algunos muchachos”, señaló Lorenzo sobre la presión del primer partido en el Mundial 2026.

Se refirió a la exigencia del público colombiano en un escenario como el ‘Coloso de Santa Úrsula’, lo que tuvo un impacto sentimental en sus futbolistas.

“De los que están mejor físicamente, hoy sufrieron el partido en ese punto de vista y eso tiene que ver un poco con el marco emocional de este primer partido. Aparte, por la emoción de ganar, porque tuvimos que asumir ese rol de favoritos que a nadie le gusta”.

Aunque el resultado podría reflejar un partido desigual, lo cierto es que Uzbekistán tuvo el 1-1 antes del minuto 65.

“En un momento nos metimos muy atrás, nos hundimos mucho y había que salir a jugar en campo de ellos como lo hicimos en el primer tiempo. La característica del equipo es ser protagonista, estar en campo contrario, lo que pasa es que el bloque defensivo de ellos se defendió muy bien y no estuvimos tan finos en la definición. Nos costó cuando empezaron a jugar con transiciones y juego directo, pero me quedo con el Colombia que es protagonista”, reflexionó.

Ahora vienen dos retos para intentar cerrar la fase de grupos en el liderato, como lo hicieron luego de esta primera jornada.

Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en el Estadio Guadalajara y cerrará contra Portugal el 27 en el Estadio Miami.

“Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte que hizo un gran partido contra uno de los mejores del mundo, así que tenemos dos partidos muy importantes por delante y de pronto la estrategia será otra”, describió Néstor Lorenzo sobre ambos oponentes.

“Portugal tiene un estilo de juego muy parecido al nuestro, le gusta ser protagonista con posesión de balón. Al final son dos estilos diferentes, pero creo que van a ser dos partidos muy difíciles para nosotros y vamos a afrontarlos con todo”.

Colombia no jugaba una Copa del Mundo desde 2018. Por eso sus aficionados abarrotaron el Estadio Ciudad de México este 17 de junio.

Se prevé que su próximo juego sea con un ambiente similar: el 23 de junio en Guadalajara, con una gran cantidad de colombianos en las gradas.

En este Mundial, Colombia cuenta con dos futbolistas que radican en la Liga MX: el defensa Willer Ditta, de Cruz Azul, y el portero Camilo Vargas, de Atlas.