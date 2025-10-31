Dodgers vs. Blue Jays: dónde ver y lo que está en juego en el Juego 6 de la Serie Mundial 2025

Los Dodgers de Los Ángeles están contra las cuerdas. Con la Serie Mundial 2025 3-2 a favor de los Azulejos de Toronto, el sexto juego podría sellar el primer campeonato para los canadienses en 32 años, o extender la contienda a un séptimo y decisivo partido.

Horario y dónde ver el Juego 6

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Rogers Centre, Toronto

Transmisión: ESPN

Sin margen de error para los Dodgers

El conjunto angelino llega al encuentro obligado a ganar para mantener viva la serie. Tras perder 6-1 en el quinto juego, el mánager Dave Roberts confía en que sus estrellas Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Teoscar Hernández despierten con el bat para evitar que Toronto levante el trofeo.

“Debemos empezar de cero y tratar de ganar el sexto juego, nada más”, declaró Roberts tras la derrota del miércoles.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, quien abrirá por los Dodgers, ha sido una de las figuras más consistentes en la postemporada, con tres victorias en cuatro salidas y 26 ponches en 28.2 entradas lanzadas. Será la carta fuerte para frenar la ofensiva canadiense y forzar el séptimo juego.

Guerrero Jr. y Toronto, a un paso de la historia

Los Blue Jays tienen la oportunidad de coronarse frente a su afición en el Rogers Centre, con Kevin Gausman como abridor. El veterano de 34 años ha sido pieza clave en la rotación, y una victoria lo colocaría entre los grandes nombres de la franquicia.

En la ofensiva, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. vive un momento estelar: batea para .415 con 27 hits, ocho jonrones y 15 carreras impulsadas en la postemporada. El hijo del legendario Vladimir Guerrero busca ser el tercer latinoamericano en ganar el premio MVP de la Serie Mundial en los últimos cinco años.

A su lado, el mexicano Alejandro Kirk y el venezolano Andrés Giménez han aportado batazos oportunos que mantienen viva la ofensiva de Toronto. “Juego con mi corazón y por mi ciudad. Han pasado 32 años sin ganar una Serie Mundial”, dijo Guerrero Jr., decidido a devolverle la gloria al béisbol canadiense.

Lo que dicen las estadísticas

El 67.6% de los equipos que ganan el quinto juego (como Toronto) terminan siendo campeones.

Los Dodgers no repiten título desde que los Yankees lo lograron en el 2000.

Los Azulejos no alzan el trofeo desde 1993, cuando vencieron a los Filis de Filadelfia.

Si los Dodgers ganan, el Juego 7 se disputará el sábado 1 de noviembre, también en Toronto.