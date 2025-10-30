León recibe el HR Derby y Juego de Estrellas 2026 del Softball

Siete entradas y la corona. El Juego de Estrellas y Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Softbol se jugarán en el estadio de las Bravas de León. El HR Derby será el 16 de febrero y el Juego de Estrellas un día después.

“Este evento marcará un hito en la historia del deporte femenil en México. El Juego de Estrellas y el Home Run Derby constituyen un pilar estratégico para fortalecer a la Liga Mexicana de Softbol. Que sea un gran evento y que a partir de 2026 se convierta en algo recurrente y de cada año”, comentó Horacio de la Vega, presidente de la LMB.

El equipo de León tendrá que darle protagonismo también al 450 aniversario de la ciudad.

"Nuestra hermosa ciudad de León recibe un evento importante. Siempre hemos sido pioneros aquí en Bravas. Es muy emocionante cómo ha ido creciendo el softbol en tan solo dos años. Todos los días nos levantamos con la potencia de sacar a relucir nuestro cariño por León. Este Juego de Estrellas se lo merece nuestra ciudad y será un éxito rotundo”, dijo Mauricio Martínez, Presidente de las Bravas.

La LMS va en 2026 por su tercera temporada de historia y cuenta actualmente con ocho equipos: Algodoneras del Unión Laguna, Bravas de León, Charros de Jalisco Softbol, Diablos Rojos Femenil, El Águila de Veracruz Softbol, Las Olmecas de Tabasco, Naranjeros Softbol Femenil y Sultanes Femenil.

Daniela Leal, Directora General de la LMS comentó: "Este Juego de Estrellas busca ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel proyectar el talento de las jugadoras y posicionar a la LMS como la liga femenil más sólida y profesional de América Latina”.

Por su parte, Isaac Piña, Director General de COMUDE León señaló: “El deporte femenil es relativamente joven, tiene pocos años que las mujeres han llegado a revolucionar la industria. La LMS también es nueva, quiero felicitarlos por su gran crecimiento, por el espectáculo que nos brindan en los diamantes y por poner el nombre de sus ciudades muy en alto. Gracias, de verdad, por la oportunidad de tener en León el primer Juego de Estrellas en la historia de la LMS".

Sobre el formato de competencia, el Juego de Estrellas de la LMS (martes 17 de febrero) se dividirá a las franquicias en Equipo 1 (Sultanes, Naranjeras, Algodoneras, Charros) y Equipo 2 (Diablos, El Águila, Olmecas, Bravas). Cada equipo estará conformado por 16 jugadoras, mientras que managers y coaches llegarán provenientes de los equipos campeón (Diablos) y subcampeón (Sultanes) de la temporada 2025.

La LMS elegirá a 14 de las 16 jugadoras de cada roster del Juego de Estrellas, mientras que los dos lugares restantes serán elegidos por el público a través de las redes sociales de la Liga de Softbol. El Juego será a siete entradas y, en caso de que haya extra innings, el encuentro se extendería un episodio más. Si persiste el empate luego de ocho innings, el duelo se dará por finalizado.

El Home Run Derby contará con la presencia de ocho jugadoras, cada club elegirá a su representante. Habrá tres rondas (Ronda 1, Semifinal y Final) en donde las participantes tendrán 10 outs, sin límite de tiempo, para batear la mayor cantidad de cuadrangulares.

Las jugadoras tendrán un descanso de 20 segundos a decisión de cada participante y los cuadrangulares no serán acumulables entre rondas. Habrá un bono: cada combo de tres jonrones otorgará un swing adicional, Los desempates en la Ronda 1 y en la Semifinal serán tres swings, mientras que en la Final se jugaría una muerte súbita (un swing por jugadora).