Crisis de Liverpool toma tinte personal con Mohamed Salah

La crisis que atraviesa Liverpool en Premier League y Champions League ha tomado un tinte personal con la reciente separación del plantel de Mohamed Salah.

El egipcio, tercer máximo anotador en la historia de los Reds, no fue incluido en la convocatoria del entrenador, Arne Slot, para el partido de este martes como visitante contra Inter de Milán, correspondiente a la sexta jornada de la Champions.

Diversas fuentes señalan que las recientes críticas de Salah al equipo y al entrenador, derivadas de su falta de resultados tanto en la liga inglesa como en la continental, fueron la causa.

“Parece que el club me ha dejado en evidencia. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería echarme toda la culpa”, mencionó Salah tras el empate 3-3 contra Leeds United, en el que se quedó en la banca por tercer partido consecutivo.

“He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna. No sé por qué, pero me parece, según mi punto de vista, que alguien no me quiere en el club”, profundizó.

Liverpool se encuentra en el décimo puesto de la Premier League después de 15 jornadas. En la lucha por la ‘Orejona’, está en el puesto 13, aunque sigue en zona de calificación a ronda de eliminación directa, ya que avanzan los primeros 24.

Sin embargo, los Reds sólo han ganado uno de sus últimos seis partidos entre ambas competencias. Apenas a mitad de año, Arne Slot y sus dirigidos fueron campeones de Inglaterra.

“Creo que si esto ocurriera en otro lugar, todos los clubes protegerían a sus jugadores. Ahora lo veo como: 'Deja a Mo en evidencia porque es el problema del equipo'. Pero no creo que yo sea el problema, he hecho muchísimo por este club”, insistió el egipcio.

Salah llegó a Liverpool en 2017 y desde entonces ha sido pieza clave para obtener nueve títulos, destacando la Champions League 2019.

Es el tercer máximo anotador de los Reds en todas las competencias y está en el top 15 de anotadores en la historia de la Champions League, empatado con Zlatan Ibrahimovic y Andriy Shevchenko. De hecho, es el africano líder en esa lista.

“Quiero ganarme el respeto. No tengo que luchar todos los días por mi puesto, porque me lo he ganado. No soy más importante que nadie, pero me lo he ganado. Soy el máximo goleador, gané la liga con tanta intensidad, pero soy yo quien tiene que defenderse ante los medios y la afición. Después de lo que he hecho por el club, me duele mucho”.

Arne Slot finalmente habló sobre la situación de Mohamed Salah en la conferencia previa al partido contra Inter de Milán.

“Tiene derecho a sentirse así. Era muy respetuoso con los miembros del equipo y entrenaba muy duro. Así que, hasta cierto punto, me sorprendió cuando me enteré de que había hecho esos comentarios. Pero, como he dicho, no es la primera ni la última vez que, cuando un jugador no juega dice algo parecido. Pero creo que nuestra reacción ante eso también está clara”.

Slot tomó la dirección técnica de Liverpool en 2024 y sorprendió al guiar al equipo a su segundo título en la era Premier League en su primera temporada.

Salah fue un elemento clave con 29 goles y 18 asistencias, pero hasta el momento registra apenas cinco y tres, respectivamente.

Por otra parte, el equipo gastó más de 480 millones de euros en fichajes como Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké, pero los resultados no se reflejan en puntos.

“Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil, así que si un jugador hace estos comentarios sobre tantas cosas, entonces es sobre mí, sobre nosotros como club y reaccionamos de una manera que ya pueden ver. Él no está aquí”, concluyó Slot.

Además, el futuro de Salah con Liverpool está en incertidumbre. El delantero viajará a la Copa Africana de Naciones a partir del 15 de diciembre y sus declaraciones no fueron alentadoras, pese a que renovó contrato hasta verano de 2027.

“En el futbol nunca se sabe. No acepto esta situación (…) Recibí muchas promesas y hasta ahora llevo tres partidos en la banca, así que no puedo decir que hayan cumplido la promesa. No es aceptable para mí, no sé por qué me está pasando esto y no lo entiendo”.