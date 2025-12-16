Cetes operan mixtos antes de la última reunión del Banxico

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron mixtos según los resultados de la subasta semanal de Banco de México (Banxico), al tiempo que los inversionistas dan por descontado otro recorte a la tasa de interés en la última reunión de 2025 del banco central.

La tasa de interés que paga el Cete a 28 días bajó 0.10%, ubicándose en 7.15 por ciento. El monto colocado fue de 9,000 millones de pesos, mientras que la demanda por este instrumento fue de 2.26 el monto colocado.

El rendimiento del Cete a 91 días subió 0.05%, rebotando desde su mejor nivel desde 2022, y se ubicó en 7.25 por ciento. Se colocaron 9,000 millones de pesos y la demanda de este instrumento fue de 2.62 veces lo ofertado.

La inflación general repuntó a 3.8% anual en noviembre, y aunque se encuentra dentro de la meta oficial del banco central, refuerza la expectativa de que Banxico continuará relajando su política monetaria.

Analistas de bancos y casas de bolsa estiman que la tasa de referencia nacional cierre 2025 en 7%, se espera un recorte la tasa de interés de 25 puntos base en la reunión del próximo jueves.

Se subastaron 15,000 millones de pesos correspondiente al Cete de 175 días, a una tasa de 7.50% un retroceso de 0.05%. El instrumento registró una demanda de 2.03 veces lo ofertado, menor a la última subasta.

El rendimiento del Cete de 679 días registró un incremento de 0.19%, ubicándose en 7.85 por ciento. El monto colocado fue por 15,000 millones de pesos, la demanda de este instrumento fue de 1.95 veces el monto colocado.

Además, se llevó a cabo la subasta de 10,000 millones de pesos del MBono a 30 años (con vencimiento en abril de 2055) a una tasa de 9.52%, un aumentó de 0.12 puntos porcentuales frente a la emisión previa. Tuvo una demanda de 2.09 veces el monto colocado. En lo que va de 2025 la tasa de rendimiento de este instrumento ha disminuido 74 puntos base.

Se colocaron Udibonos a 3 años (con vencimiento en agosto de 2029), a una tasa de 4.35%, un aumento de 0.16 por ciento. El Monto colocado de este instrumento fue de 6,917.82 millones de pesos y registró una demanda de 2.34 veces lo ofertado.