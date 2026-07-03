Australia y Egipto van a la prórroga en 16avos del Mundial tras empate 1-1

Con un empate 1-1 al término de los noventa minutos reglamentarios, Australia y Egipto fueron a la prórroga en su pulso de los dieciseisavos de final del Mundial, este viernes en Arlington, cerca de Dallas.

El equipo africano se adelantó en el minuto 13 con un gol de cabeza de Emam Ashour y los australianos igualaron en el 55 con un tanto en contra, también de cabeza, de Mohamed Hany.

Se van a penales

Tras no lograr anotar en los tiempos extra Australia y Egipto se fue a la tanda de penales.

El ganador de este cruce será rival en octavos de final del vencedor de Argentina-Cabo Verde que se juega también este viernes en Miami.