Aryna Sabalenka se apodera de la semifinales de WTA Finals

La bielorrusa no pierde su magia. Tras ir perdiendo repetidamente en el primer set, se levantó hasta sacar la victoria contra Coco Gauff.

“Siento que en cada temporada en la que jugaba este torneo perdía al menos un partido en la fase de grupos, así que este año he venido aquí con una mentalidad diferente, tratándolo como un torneo más, un torneo regular de esta temporada. Mi única intención ha sido la de salir a la pista, darlo todo, luchar, jugar mi mejor nivel. Muy feliz de lograr esta victoria en sets corridos".

Sabalenka logró una victoria por 7-6 (5), 6-2, asegurando así su pase a las semifinales de las Finales WTA, donde enfrentará a la número 4, Amanda Anisimova. Mientras que la número 5, Jessica Pegula se medirá con la número 6, Elena Rybakina.

Sabalenka llegaba al partido con un sólido récord de 2-0 en la fase de grupos y Gauff, con un récord de 1-1, tenía la posibilidad de eliminarla ganando en sets corridos y avanzar a la siguiente ronda.

Ambas jugadoras no se habían enfrentado desde su emocionante final en Roland Garros, donde Gauff perdió el tiebreak del primer set, pero remontó para ganar en tres. Sabalenka admitió haber perdido la compostura y prometió mejorar, y así lo hizo, ganando el US Open.

Antes del partido, existían varios escenarios posibles que permitían a Sabalenka, Pegula y Gauff avanzar. Cuando Gauff tomó la delantera, parecía que, con una victoria en sets corridos, podría eliminar a la número uno del mundo.

La estadounidense de 21 años le quebró el servicio a Sabalenka para comenzar el partido ante un buen número de espectadores en el King Saud University Indoor Arena. Con el marcador 2-2 a su favor, Sabalenka sobrevivió a dos puntos de quiebre más con un gran servicio.

- Ganar el torneo invicta: 5 millones de premio. ¿Es algo que te pasa por la cabeza?

"No, nunca pienso en este tipo de cosas cuando estoy jugando al tenis. Simplemente tengo mucho amor por este deporte, disfruto al competir. Este premio, desde luego, es un bonus fantástico que nos dan, pero mi principal prioridad siempre ha sido dar mi mejor versión, asegurarme de que la gente disfruta viéndome jugar al tenis y de este deporte, y ya está, nada más".