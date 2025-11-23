Las Amazonas de Tigres obtienen su séptimo título de la Liga Mx Femenil tras vencer al América

Las Amazonas de Tigres, de la delantera española Jenni Hermoso, se consagraron campeonas este domingo del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México, al vencer 1-0 al América en el partido de vuelta de la final jugado en el estadio Universitario, en Monterrey.

Tigres ganó la serie con marcador global de 4-3 luego de una resurrección milagrosa en el choque de ida, cuando en su visita a la Ciudad de México se levantaron de un 3-0 en contra para igualar la llave 3-3.

Las felinas, entrenadas por el español Pedro Martínez, se confirmaron como la escuadra más ganadora de la liga femenina mexicana, que se juega desde 2017, al levantar su séptima estrella.

Antes se coronaron en los torneos Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes (Apertura) 2020, Guard1anes (Clausura) 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023.

El tanto del triunfo para las anfitrionas, que tienen a su máxima figura en Hermoso, goleadora histórica de la selección de España, nació de un error de Annie Karich en el minuto 20.

La mediocampista estadounidense retrasó una pelota a su zona defensiva, donde la delantera mexicana Diana Ordóñez se avivó, entró al área con la pelota y definió ante la portera española Sandra Paños.

Las Águilas estuvieron cerca del empate al 55, cuando la centrocampista Nancy Antonio conectó un disparo desde fuera del área que mandó al travesaño ante el vuelo estéril de la guardameta Cecilia Santiago.

El América se quedó con 10 jugadoras al 60 después de que Nancy Antonio fuera expulsada, tras revisión del VAR, por juego brusco grave. La volante levantó demasiado la pierna derecha y contactó con el botín el rostro de Hermoso.

Santiago evitó el empate americanista en el minuto 79 al sacar con un manotazo un rebote que ella misma había dejado en su área chica y que la delantera Kiana Palacios se aprestaba a rematar.

Pero las visitantes, dirigidas por el español Ángel Villacampa y que buscaban su tercera corona, tras las conquistadas en el Apertura 2018 y el Clausura 2023, se salvaron en el epílogo (87').

Entonces, Paños le aguantó un mano a mano a la mediocampista sudafricana Chrestinah Kgatlana y evitó una derrota más abultada.