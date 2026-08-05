Lilly ganó 25% más en 2T y eleva previsiones gracias a las ventas de Mounjaro y Zepbound

El laboratorio estadounidense Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de 7,095 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un avance interanual del 25% gracias al crecimiento de las ventas de Mounjaro y Zepbound, según ha informado la multinacional, que ha revisado al alza su previsión de ingresos para el conjunto del ejercicio.

La cifra de negocio de la farmacéutica entre abril y junio alcanzó los 22,974 millones de dólares, un 48% más, incluyendo 9,943 millones de dólares por las ventas de 'Mounjaro', su tratamiento contra la diabetes, mientras que 'Zepbound', su tratamiento inyectable para perder peso, aportó 4,928 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 91% y el 46%, respectivamente.

De este modo, en la primera mitad de 2026, la compañía se anotó unas ganancias netas de 14,491 millones de dólares, un 72% más que un año antes, y una facturación de 42,773 millones de dólares, un 51% más.

En el primer semestre, las ventas de 'Mounjaro' sumaron 18,605 millones de dólares, un 106% más, mientras que las de 'Zepbound' aumentaron un 60%, con 9,088 millones de dólares.

De cara al conjunto del ejercicio, la empresa ha revisado al alza su previsión de ventas y ahora espera que oscilarán en un rango de entre 85,000 y 87,000 millones de dólares, frente a la horquilla anterior de entre 82,000 y 85,000 millones de dólares.

"El impulso de Lilly continúa, con un crecimiento de ingresos del 48% y una revisión al alza de nuestras previsiones para todo el año", declaró David Ricks, presidente y consejero delegado de Lilly, para quien el futuro de la compañía, tras 150 años, "se presenta más prometedor que nunca".