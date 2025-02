Adolescente Mirra Andreeva se gradúa en Abierto de Dubái

Mientras la mayoría de adolescentes de 17 años se gradúan de la preparatoria, Mirra Andreeva encontró su graduación a escala mundial en el Abierto de Dubái.

Con 17 años y 299 días, la originaria de Rusia se convirtió en la más joven de la historia en ser campeona de un torneo WTA 1000, cuyo nivel sólo está debajo de los Grand Slams dentro del WTA Tour, circuito de tenis femenil más importante del mundo.

“Llevaba tiempo soñando con tener una rueda de prensa con un título a mi lado y finalmente sucedió. Siempre veo a los ganadores bebiendo champaña. Yo aún no tengo 18 años, cuando los cumpla y gane un torneo entonces sí me verán con una copa en la rueda de prensa”, bromeó Andreeva ante los medios después de ganar en Dubái.

Nacida el 29 de abril de 2007 en Krasnoyarsk, Rusia, Andreeva debutó en el WTA Tour apenas en 2022 pero de manera muy rápida está dando pasos agigantados.

En enero de 2024 consiguió su primera victoria contra una top 10, Ons Jabeur, dejándola fuera en segunda ronda de un Grand Slam (Australian Open) y unos meses más tarde sorprendió al eliminar a otra, Aryna Sabalenka, en cuartos de final de Roland Garros.

En total, consiguió cuatro victorias contra jugadores top 10 en 2024, pero únicamente en el Abierto de Dubái 2025 logró imponerse a la mitad de esa cifra: pasó sobre Iga Swiatek (2) en cuartos de final y sobre Elena Rybakina (7) en semifinales.

En la final superó a la danesa Clara Tauson en dos sets (7-6, 6-1) después de una hora y 46 minutos de batalla en Emiratos Árabes Unidos. Con esto, firmó el segundo título de singles de su carrera en el WTA Tour y el primero dentro del nivel 1000.

“Es fácil jugar bien cuando todo está yendo a favor y cuando sientes bien la bola. Para mí, lo difícil es mantenerse positiva y mentalmente al 100% cuando las cosas no me salen bien”, explicó Andreeva, cuya entrenadora es la afamada española Conchita Martínez.

En sus declaraciones, también exaltó el aprendizaje de una figura mundial como LeBron James, basquetbolista de 40 años que se mantiene en la máxima exigencia de la NBA.

“Me dije a mí misma que no podía dejarme matar por la negatividad. Escogí estar al 100% mentalmente, luchar por cada punto y olvidarme para estar lista para el siguiente punto. He escuchado muchas entrevistas de LeBron, en las que dice que es muy fácil jugar bien cuando todo va a favor, pero lo que te hace un campeón es dar lo más cuando no te sientes bien”.

De acuerdo con información de la propia WTA, Mirra Andreeva se convirtió en la campeona más joven del formato 1000, que se empezó a disputar en 2009. Además, recibió 597,000 dólares de premio, un 14% más que la italiana Jasmine Paolini, campeona en Dubái en 2024.

Por otra parte, desde este lunes aparecerá en el top 10 del ranking WTA, dando un salto desde el puesto 14 hasta el noveno, con un total de 3,720 puntos.

La WTA destacó que no había una jugadora de 17 años en el top 10 desde 2007, cuando la checa Nicole Vaidisova lo consiguió. Por otra parte, “en las últimas dos décadas, Andreeva es apenas la quinta jugadora en ganar múltiples títulos WTA antes de cumplir 18 años, uniéndose a Maria Sharapova, Michaella Krajicek, Nicole Vaidisova y Coco Gauff”, completó el comunicado.

Mirra Andreeva había ganado su primer título de singles en el WTA Tour en julio de 2024, durante el Abierto 250 de Rumania, en el que venció a Elena Avanesyan, de Armenia.

Su segunda final fue en el WTA 500 de Ningbo, China, en octubre de 2024. Allí perdió ante su compatriota Daria Kasatkina, pero mostró que su nivel iba en ascenso. Finalmente, eso se confirmó con la victoria del WTA 1000 de Dubái este 2025 contra Clara Tauson.

“Todavía no sé qué quiero. Ahora pienso en el premio y siento que tengo todo lo que siempre quise. Ya cumplí mi objetivo del año al ganar un título, tengo a mi familia viajando conmigo, un buen equipo, no sé qué más necesito. Me siento feliz y eso es todo lo que quiero”, complementó Andreeva, cuyo rostro aún parece el de una niña.