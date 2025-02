UTS remarca a México como pilar de expansión

Patrick Mouratoglou convirtió su nombre en leyenda al conquistar 10 títulos de Grand Slam como entrenador de Serena Williams, una de las máximas exponentes del tenis y del deporte en general.

En total, suma más de dos décadas como entrenador de figuras de la talla de Naomi Osaka, Simona Halep, Coco Gauff, Grigor Dimitrov y Stefanos Tsitsipas, además de ser director de un prestigioso sistema de academias con 10 sedes en cuatro continentes.

Pero en 2020 decidió explorar una nueva faceta como creador de una liga que rompiera con las reglas tradiciones, tal como lo está haciendo la Kings League en el futbol. En el caso de su deporte, se llama Ultimate Tennis Showdown (UTS).

En 2025, UTS está entrando a su quinto año de operaciones y lo festejó con su primera sede en Latinoamérica, Guadalajara. El torneo se llevo a cabo en sinergia con GS Sports, promotora con experiencia en organizar eventos en México de WTA (tenis femenil) y LPGA (golf femenil).

En su paso por Guadalajara, El Economista platicó con Patrick Mouratoglou, fundador y director de UTS, sobre las expectativas de expansión de su nueva liga, balance de negocio e importancia de México.

Rentabilidad de negocio

“Creo que hay muchos momentos dentro de la creación de UTS”, empezó Mouratoglou, nacido en Francia pero hijo de un empresario griego con especialidad en energías renovables.

Se refiere a que en 2020 fue el nacimiento de UTS y los primeros tres años sirvieron para dar a conocer el formato. Entre sus principales cambios respecto al tenis tradicional están los tiempos medidos en cuatro cuartos de ocho minutos cada uno, un solo servicio, puntos simplificados y, lo más evidente, ruido durante el partido.

Sin embargo, llegar a cinco años de operación no garantiza una larga lista de eventos. Guadalajara 2025 representó apenas el número 12 de su historia y, en el caso de Latinoamérica, no había antecedentes, por lo que parecía una oferta desconocida para los aficionados.

La respuesta fue inesperada con una afluencia de entre 80 y 100% en los tres días del circuito en la capital de Jalisco, lo que refuerza su visión de que UTS está avanzando como producto y negocio. De hecho, el primer día impuso récord para la liga con 7,250 asistentes.

—¿Puedes decir que UTS ya es un negocio exitoso?

—“Lo es ahora. Tomó algunos años, porque siempre que empiezas un proyecto tan grande tienes que estar listo para invertir y nosotros lo estuvimos y lo hicimos. Ahora, este es un proyecto con muy buenas finanzas, pero el objetivo es hacer un gran producto, centrado en los fans”.

Sin compartir cifras de retorno de inversión, se dijo satisfecho por lo visto en Guadalajara y externó su visión a largo plazo.

“En cualquier lugar que estamos en la actualidad conseguimos sold outs en pocos días, eso habla del interés global de UTS. Este es un gran estadio que estuvo lleno, vimos a los aficionados muy felices y eso es un gran paso para el futuro del torneo en Guadalajara. El éxito que vimos aquí nos hace sentir que queremos estar aquí por muchos años para crear una tradición”.

Cada torneo tiene una bolsa mínima de 1.4 millones de dólares, cifra que rebasa las bolsas de torneos categoría 250 dentro del ATP Tour, que es la gira de tenis tradicional más importante del mundo en rama varonil.

No obstante, Patrick Mouratoglou es consciente de que la temporalidad de UTS depende del ATP Tour, específicamente por las fechas libres para que los jugadores de las zonas más altas del ranking puedan participar.

“El calendario de ATP no deja muchos espacios libres, así que no podemos hacer más de probablemente cinco eventos por año. Queremos estar presentes en cada parte del mundo, es importante para nosotros porque somos una liga global: Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Si lo ves de esa manera, no hay muchas posibilidades de otros eventos”.

Es ahí cuando subraya a México como eje de la rentabilidad del UTS con un lugar seguro dentro de las cinco fechas máximas que puede tener al año.

“Cuando veo el éxito de UTS en Guadalajara, definitivamente queremos estar aquí. Es una ciudad increíble con un potencial que puede ir creciendo año con año. Nos gusta construir algo en una ciudad donde veo potencial, así que, por el momento, veo el potencial de UTS en Latinoamérica en Guadalajara”.

—¿No hay otros países de Latinoamérica en el radar en los próximos tres o cinco años?

—“Por supuesto hay muchos países en Latinoamérica con enorme potencial. Están Brasil y Argentina, que tienen una enorme cultura tenística, así que son opciones. El problema es que no podemos considerar muchos días disponibles (por el calendario de ATP)”.

En una entrevista concedida a Thought Economics a finales de 2023, Patrick Mouratoglou señaló que la edad promedio de los aficionados del tenis es de 61 años, por lo que su objetivo con UTS es captar a nuevas generaciones. Lo recalcó en su visita a Guadalajara.

“Queremos ser capaces de alcanzar no sólo a los fans del tenis, sino también a una comunidad más grande de no aficionados al tenis que puedan venir con generaciones más jóvenes. Entonces será un negocio mucho más rentable, pero en realidad hacemos esto por el futuro del tenis. Por supuesto que buscamos que sea rentable, pero el objetivo, insisto, es ayudar al desarrollo de un futuro más seguro en cuanto a aficionados al tenis más jóvenes”.