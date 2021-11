Tres años parecen una diferencia corta cuando se habla de edad, pero en el caso del tenis pueden tener un abismo en cuanto a la adquisición de experiencia. En esa balanza se encuentran Garbiñe Muguruza y Anett Kontaveit, las últimas sobrevivientes de las WTA Finals Guadalajara 2021, quienes se enfrentan por el ansiado campeonato con un gran contraste de recorrido.

La española Muguruza tiene 28 años, pero debutó a nivel senior desde 2012. Acumula nueve títulos, incluyendo los Grand Slams de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, además de cuatro participaciones en las WTA Finals a partir de 2015.

Por su parte, la estonia Kontaveit debutó hace siete años en el circuito mayor y posee cero títulos. Respecto a las WTA Finals, Guadalajara 2021 representa su debut.

“Vi que hubo muchas debutantes en el Masters (WTA Finals) de este año, pero eso no afecta porque al final estoy enfrentando a las mejores de la temporada. Es un gran sentimiento, la final es mi mejor resultado por mucho, pero no me siento la más grande, digo, tengo 28. No estoy espantada, de hecho, me gustan los partidos estresantes, sé cómo manejarlos y enfrentarlos, a algunas jugadoras les duele el estómago o no pueden dormir, pero eso no pasa conmigo”, señaló Muguruza en conferencia de prensa tras derrotar a su compatriota, Paula Badosa, en las semifinales.

La española solo había alcanzado las semifinales de este torneo en 2015, cuando fue su debut, pues en 2016 y 2017 no superó el round robin. Pero México es un escenario especial en el cual confía para lograr su primera estrella, ya que en este país ha ganado dos de sus últimos cuatro campeonatos (ambos en el Abierto de Monterrey, en 2018 y 2019).

“Amo a la gente de China y Singapur (donde jugó sus primeras tres WTA Finals), pero siento que aquí en México todo es diferente, me siento más en casa, en contacto con la cultura, todo eso realmente importa cuando ves el estadio gritando, lleno de gente emocionada, así es como un Master debería ser”.

La búsqueda del título no será fácil para la española. La raqueta de Anett Kontaveit llega inspirada con una sola derrota en sus últimos 13 partidos; de hecho, esa fue la razón por la que clasificó a las Finals con pocos días de margen, ya que cerró el año con dos campeonatos entre el 18 y 31 de octubre, en Moscú y Transilvania.

Justo la única derrota de Kontaveit en los últimos dos meses fue ante Muguruza, por lo que se califica en óptimas condiciones para la revancha: “Estoy lista para un reencuentro (ante Garbiñe), estoy en un gran momento en mi tenis”, dijo al término de las semifinales, en las que eliminó a la griega Maria Sakkari en tres sets (6-1, 3-6 y 6-3).

“En Estonia, el tenis es el segundo deporte más popular detrás del rally (automovilismo), por eso hemos venido a ver a Anett, tiene un enorme potencial”, señalaron un par de periodistas procedentes de dicho país del este de Europa, quienes han acompañado a Kontaveit durante su participación en Guadalajara.

No es para menos, pues es un momento histórico para Estonia de la mano de Kontaveit: fue la primera representante de ese país en avanzar a unas Finals y en esta participación ya logró avanzar hasta la última pelea por el título. La joven de 25 años también ya cumplió uno de sus más grandes sueños al cerrar el 2021 como número 8 del ranking mundial, siendo su objetivo el llegar al top 10.

Las WTA Finals tendrán una nueva nación campeona, ya que ni Estonia ni España lo han conseguido. Cualquiera de los dos igualará a Francia, Rusia, Dinamarca, Ucrania, Polonia y Eslovaquia como los que tienen un título, aunque todavía lejos de los seis de Alemania y todavía más de los 17 de Estados Unidos.

En el caso de España, Garbiñe Muguruza es la segunda finalista después de Arantxa Sánchez Vicario, quien logró el subcampeonato en la edición de 1993, justo el año en el que Muguruza nació.

La bolsa para la campeona será de 1.24 millones de dólares. Sumando las dos victorias de round robin que tuvieron tanto Muguruza como Kontaveit, el premio total de quien se lleve el título será de 1.57 millones, además del mérito de ser monarca de unas WTA Finals por primera vez, algo que la española magnifica al más alto nivel del tenis.

“Las WTA Finals están al mismo nivel que un Grand Slam, están las ocho mejores jugadoras de la temporada, es un torneo muy exclusivo y cada partido es como una final de Grand Slam. Llegar a la final ha sido un trabajo de mucho tiempo que nunca sabes cuándo vas a conseguir, así que espero irme con una súper temporada”, concluyó la ex número 1 del mundo, que será favorita al menos en cuanto al apoyo de la afición mexicana.