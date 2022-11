Verlander tiene la oferta millonaria de sus Astros

Justin Verlander le ha sido leal a sólo dos equipos de Grandes Ligas en 17 años de carrera: a los Tigres de Detroit y desde el 2017, a los Astros de Houston. El lanzador de 39 años tiene que definir en semanas de emoción por el efecto Serie Mundial si en el 2023 será agente libre o si toma la opción de 25 millones de dólares con los texanos por un año. Pero si consigue un contrato más largo, su salario anual sería cercano a los 43.3 millones como el que Max Scherzer (38 años) tiene con los Mets de Nueva York.

El lanzador que sembró sus raíces en las ligas menores de Detroit es hoy el pelotero más veterano en caer a la agencia libre con el mejor salario este 2022 y con la mejor propuesta económica para quedarse. Verlander está al 100% con sus Astros, que este año serán recordados como el equipo que derrotó la gran temporada de los Dodgers.

En cuanto a su trayectoria, la recompensa apunta a un Salón de la Fama, pues en el actual Clásico de Otoño puede obtener su tercer premio Cy Young de la Liga Americana, que lo coloca entre los históricos que lo lograron esas veces. Ellos son: Roger Clemens (7), Randy Johnson (5), Steve Carlton y Greg Maddux (4), Max Scherzer, Clayton Kershaw, Pedro Martinez, Jim Palmer, Tom Seaver y Sandy Koufax (3).

Verlander ha tenido una buena temporada en su regreso de la cirugía Tommy John, ganando 18 juegos mientras lideraba las mayores en efectividad (1.75) y WHIP (0.83). También, tiene marca de 0-6 con efectividad de 5.68 en siete aperturas en la Serie Mundial en su carrera, lo que hace que esta sea la única etapa que aún le queda por conquistar.

"Sin embargo, no es mi objetivo (ser el lanzador ganador de récord en la Serie Mundial). Mi objetivo no es salir y ganar un juego de beisbol. Ha habido juegos en la Serie Mundial en los que no merezco una victoria. Ha habido juegos en los que pensé que lancé lo suficientemente bien como para que pudiéramos obtener una victoria y simplemente no fue así (...) Ha sido un gran viaje sin importar lo que pase. Ya sea que me quede o no, realmente disfruté mi tiempo con este grupo de muchachos, la ciudad y conocerla. Realmente ha sido una bendición y un momento maravilloso en mi carrera (...) Ahora estoy tratando de no pensar en la agencia libre, es decir, hablamos mucho sobre cómo este año solo traté de estar más en el momento y estar presente, disfrutar el viaje y sí, eso sucederá, ya veremos", dijo previo al juego 5 contra los Phillies.



Verlander no es ajeno a las grandes ofertas. Ganó dos de ellas cuando era el as de los Tigres. La extensión de siete años y 180 millones que firmó con Detroit en 2013 lo convirtió en el lanzador mejor pagado en la historia de la MLB. Antes de ese mega acuerdo, los Tigres blindaron a un Verlander elegible para arbitraje con un contrato de cinco años y 80 millones que comenzó en 2010. El pacto de 180 millones incluía los últimos dos años de ese acuerdo.

Los Astros lo firmaron con una extensión de dos años y 66 millones dos años después de negociarlo durante su carrera en la Serie Mundial de 2017.



