“Lo más importante para nosotros es la afición, que debe tener la información necesaria en torno a lo que pasa en el club, por eso desarrollamos distintas estrategias para poderles comunicar”, dijo Juan Vega, gerente de medios de Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Este año el club fue galardonado con el premio a la Innovación en Comunicación por su labor en 2019, producto de un trabajo que se comenzó a gestar desde 2016.

La estrategia de Toros va en torno a tres pilares: distribución, presencia y diversidad de contenidos. Aunque en 2020 la LMB centralizó los derechos de transmisión a nivel nacional, la novena siguió estableciendo relaciones en el mercado local y regional. Ahora tiene presencia en Canal 45, Izzi, Sintesis TV, KSDY 50.4 (al sur de San Diego), TV Azteca Baja California, Telemax Sonora, TV Mar Baja California Sur y en radio por el 800 am y la Radio App Toros de Tijuana.

Sus partidos por la Final del Norte, aunque sólo van a través de ESPN, les permite entregar una mejor calidad de producción. César Patricio, jefe de medios en la LMB, indicó a este medio que Toros es el equipo de la LMB que se transmite por más canales.

“Distribuimos los juegos a nivel local. Nos basamos en la estadística para ver de qué forma podíamos colocar los juegos sin afectar a la LMB. Llegamos al Canal 45, un canal local que sale por aire, no ocupa sistema de televisión de paga. Se hizo un convenio con ellos y la afición sabe que en el Canal 45 hay juego de los Toros, tanto en casa como en gira, narrado por nosotros. Ese tipo de estrategias de posicionamiento y distribución va enfocado a lo que la afición quiere, no en lo que nos conviene, nosotros no buscamos una rentabilidad, sino que la afición no batalle para ver los juegos de beisbol, porque si los ven desde sus casas, después querrán ir al estadio”, dijo Juan Vega.

El gerente de medios explicó que Toros de Tijuana recupera la inversión que realiza en las áreas de comunicación, mercadotecnia y comercialización cuando, por ejemplo, los fans compran sus jerseys en la Toroshop o cuando los centros comerciales compran publicidad dentro del estadio o la televisión.

El equipo de comunicación también busca que la marca Toros permanezca presente en la afición, haya o no temporada. Los lunes transmite a nivel nacional a través de TVC y en las redes sociales del club, Toros te escucha, que atiende las peticiones y responde las preguntas de los aficionados. Durante el confinamiento por la pandemia, también implementó juegos simulados del videojuego de MLB The Show; los miércoles, un programa de cultura preventiva donde especialistas exponían temas en torno al covid-19 y los jueves la retransmisión de partidos o Juegos Retro.

“Ese acercamiento que tenemos con la afición y ese sentido de pertenencia que nos demuestran es importante para desarrollar lo demás, de ahí conlleva a lo que es la estrategia de televisión en el desarrollo de los juegos por televisión. En 2019 tuvimos una distribución impresionante, nos mirabas en todos lados, en el sistema estatal de Baja California en cuatro o cinco canales en fin de semana, a nivel nacional por TVC deportes y por TUDN en ocasiones. Siempre con la misma meta de acercar el juego a la afición por la pantalla, siempre había un buen audio, un buen encuadre, un buen desarrollo de juego”, explicó Juan Vega.

Abonando a la presencia, en 2019, uno de los trabajos esenciales del club fue la relación con los medios, “siempre buscando estrategias de alianza con medios de comunicación para que ellos puedan distribuir nuestra información”. Mantenían alianzas en medios nacionales como Séptima entrada, Medio tiempo; en Estados Unidos con The San Diego Union-Tribune y en medios locales como El Mexicano y Fronteras. “La alianza con ellos es importantísima para tener qué informar a la afición sobre lo que pasa en el equipo”.

Tijuana se ubica a dos horas y media de distancia de Los Ángeles y San Diego, ciudades donde el beisbol es un privilegiado. El Economista registró en julio que la novena ha invitado a las coberturas a reporteros estadounidenses y en los meses de junio a agosto, en los que tienen más afluencia de fans vacacionistas de Estados Unidos, amarran convenios con hoteles en la región.

El equipo de Toros de Tijuana está compuesto por 10 profesionales durante la temporada, además de agregar una unidad móvil eventual para la transmisión de los partidos y se reduce a cinco en el offseason. Todos tienen tareas diferentes y están en continua capacitación.

