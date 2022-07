Tiger Woods atraviesa una etapa de contrastes durante su participación en el histórico British Open, donde ya sabe lo que es ser campeón tras haberlo conseguido en tres ocasiones (2000, 2005 y 2006). La leyenda del golf, por una parte, es considerada una de las cartas favoritas por parte del público para quedarse con un cuarto trofeo, pero su físico y su ritmo de juego parecen alejarlo de esta hazaña y acercarlo más hacia el retiro.

“Han alargado algunos hoyos desde que jugué aquí por primera vez en 1995. Sí, creo que cada búnker se ha vuelto un poco más profundo, pero incluso con los avances en tecnología, este campo de golf aún resiste la prueba del tiempo. Todavía es muy difícil y obviamente depende del clima; es una prueba increíble”, dijo Woods durante sus días de entrenamiento en el icónico campo de St. Andrews, Escocia, durante el previo al British Open 2022.

A Woods le ha costado cada segundo en un torneo de golf desde que tuvo el terrible accidente automovilístico que casi le arrebata la vida a inicios de 2021. A menos de 24 meses de distancia, el ganador de 15 Grand Slams no quita el dedo del renglón en cuanto a participaciones, pero su propio cuerpo le demanda cada vez más preparación.

Woods ha hecho solo dos aperturas oficiales desde que sufrió lesiones en la pierna y el tobillo que amenazaron su carrera en el accidente automovilístico de febrero pasado, dos meses después de someterse a una cirugía de espalda por quinta vez, aunque el 82 veces ganador del PGA Tour siempre ha puesto su mirada en jugando en Escocia esta semana.

No pudo completar el Campeonato de la PGA en mayo debido a una lesión y no participó en el Abierto de Estados Unidos el mes pasado, aunque el tiempo libre no proporcionó ninguna mejora notable en su movilidad en el campo de golf. A sus 46 años, usó en gran medida un buggy para moverse, parecía estar lejos de caminar cómodo y agacharse en dos rondas de práctica tempranas durante los días de entrenamiento.

Woods ha superado grandes obstáculos en el pasado, recuperándose de una cirugía de espalda para ganar The Masters en 2019 y produciendo regresos similares durante su carrera histórica, pero queda por ver cuánto tiempo seguirá jugando Woods cuando no esté físicamente en ningún lado cerca de poder competir.

A pesar de todos estos inconvenientes, el veterano Tiger Woods sigue siendo aclamado por el público del golf en todas las fronteras y eso se reflejó en las apuestas del British Open, que lo ponen como uno de los principales candidatos al título.

De cara al Abierto Británico, Woods estaba 66 a 1 para ganarlo. Woods fue la tercera apuesta más popular en BetMGM, solo detrás de Rory McIlroy y Jordan Spieth. Era, de lejos, la mayor responsabilidad de BetMGM, pero el libro agradeció la acción. De hecho, movieron las probabilidades de Woods de 40 a 1 a 66 a 1 solo para obtener más dinero de Tiger.

“Tiger Woods ya es una responsabilidad importante para BetMGM en The Open Championship. A juzgar por sus últimos torneos, jugar cuatro días seguidos parece ejercer una presión increíble sobre el cuerpo de Tiger, por lo que nos sentimos cómodos con la enorme responsabilidad”, señaló Jason Scott, vicepresidente de transacciones en BetMGM.

Algunos apostantes mordieron el anzuelo en busca de un día de pago masivo. El miércoles, un apostador colocó 10,000 dólares en Tiger Woods para ganar el Open Championship. Si Woods ganaba, la apuesta habría pagado 660,000. También hubo una apuesta más pequeña a principios de semana en Woods. El apostador arriesgó 4,500 para ganar 180,000.

Woods busca su cuarta victoria en el Open Championship, pero ese sueño parece frustrado pronto. Incluso pasar el corte requerirá una tremenda recuperación del legendario golfista. Para los apostadores que querían sacar provecho de las probabilidades largas y ser parte de la historia, no parece que vaya a suceder.

En su historial en el British Open, Woods ha jugado 21 veces, comenzando con su debut en 1995. Hasta la fecha, ostenta tres victorias y 10 resultados entre los 10 primeros en el evento. Ha terminado por debajo del par 10 veces, al par dos veces y por encima del par seis veces. Ha fallado en el corte tres veces: en 2009, 2015 y 2019, aunque podría aproximarse una cuarta en 2022.

Woods terminó la primera ronda con 72, 6 sobre par, con tres birdies, cinco bogeys, dos dobles bogeys y muchas oportunidades perdidas mientras jugaba junto a Max Homa y Matt Fitzpatrick. Woods está a 14 golpes del líder y empatado en el puesto 146. Ahora, su enfoque se centra en recuperarse en el Día 2 para hacer el corte del fin de semana.

Tiene algunas horas para recuperar su propio legado en St. Andrews, ya que el futuro luce incierto incluso para él mismo: “¿Jugar en la siguiente edición que sea aquí? No sé si para entonces podré competir físicamente al nivel que haga falta. También es una de las razones por las que quería estar este año, porque no sé cómo evolucionará mi carrera”, dijo Woods durante los días de entrenamiento en Escocia.

