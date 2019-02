Acapulco; Guerrero- Rafael Nadal previo a su debut en el Abierto Mexicano de Tenis reconoció que aún mantiene problemas con las lesiones, por lo que no ha podido entrenar con regularidad.

El tenista español mencionó en Acapulco que de los rivales directos con los que ha competido, él ha sido el que más lesiones ha tenido en su carrera.

“El año pasado jugué muy pocos torneos, me reservé. Este año estoy intentando disfrutar tanto partidos como entrenamientos buscando alargar lo mayor posible mi carrera. Pero van sucediendo cosas que que uno no puede controlar, he estado entrenando todos los días en Cozumel previo a este torneo, pero hice un mal gesto con la muñeca y he estado unos cuantos días sin poder entrenar.

Hoy ha sido casi el primer día que he podido entrenar desde que llegué a Acapulco”, comentó Rafael Nadal en conferencia de prensa.

Sobre un posible retiro a causa de su lesión en la muñeca, Nadal aseguró que dejaría una competencia sólo si no tiene posibilidades de jugar.

Agregó que de no ser por la lesiones, podrían haber logrado mejores números durante el año pasado, enalteciendo la figura del entrenador Carlos Moyá, que se unió a su equipo a principios de 2018 tomando el lugar de su tío, Toni Nadal

“Carlos para mí ha sido un gran apoyo desde su llegada, hemos entrenado de una manera un poquito diferente, aparte de mantener la buena relación que teníamos desde hace varios años. Desde su llegada tenía muy claras las ideas de lo que íbamos a hacer; la calidad del trabajo y los resultados que hemos logrado juntos son uy buenos. Desgraciadamente hemos tenido más lesiones de la cuenta, sino estaríamos hablando quizá de dos años fantásticos. El primero terminé número uno, el segundo iba muy bien encaminado, pero hubo un jugador que lo hizo muy bien y yo tuve uno que otro problemilla después”.

Sobre su derrota en el Abierto de Australia a manos de Novak Djokovic en nacido en Mónaco comentó que fue fácil de asimilar a causa de las circunstancias en las que se dio “No fue una derrota muy dura mentalmente, menos viniendo de 24 meses sin poder competir por lo que ese torneo fue muy positivo casi en todos los sentidos, pero ahora estoy feliz de volver estar en Acapulco y estoy listo para el partido de mañana”.

En su debut Rafa Nadal se enfrentará contra el alemán Mischa Zverev, a quien ha vencido en todos los encuentros que se han enfrentado, pero aún así aseguró que no hay “rival fácil” por lo que el enfrentamiento de primer ronda será complicado.