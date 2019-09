Javier Hernández se fue de West Ham sin cumplir la promesa de killer, es decir, sin desempeñar un rol goleador por el cual se invirtió 17.8 millones de euros.

El club inglés de la Premier League creyó en él, luego de convertirlo en uno de los ocho futbolistas por los que más ha pagado en su historia. Desde que Chicharito llegó con la plantilla, el equipo londinense disputó 94 partidos, de los cuales el mexicano solo jugó 63 y anotó 17 goles.

Y, cuando contratas un goleador que marca una vez al mes en promedio, es probable que no deba llevar esa etiqueta; ese fue el caso del atacante mexicano.

Pese a eso, a un año de vencerse su contrato con el West Ham, otro equipo volvió a depositar confianza en el mexicano de 31 años. Sevilla pagará al West Ham 8 millones de euros recibiendo poco menos de la mitad de lo que invirtió hace dos años y el club andaluz será su hogar hasta el 2022.

Aunque Javier estuvo en la cancha 67% de los partidos que disputó el West Ham entre la campaña 17-18 hasta lo poco de la 19-20, anotaba casi cada cuatro partidos según cifras tomadas del sitio oficial del equipo inglés.

Sevilla le da un voto de confianza a Chicharito para tratar de ganarse un puesto con el conjunto que dirige Julen Lopetegui. Javier llegó a la ciudad española y este lunes se someterá a los exámenes médicos y el martes puede ser presentado oficialmente. Ésta será su segunda experiencia de España luego de estar seis meses con el Real Madrid, donde su gol más significativo fue el que le marcó al Atlético de Madrid con el que el equipo avanzó a semifinales de la Champions League.

El conjunto blanco decidió no ejercer su derecho de adquirir sus servicios y de ahí fue traspasado del Manchester United al Bayern Leverkusen. Javier tendrá su quinta experiencia en Europa, y justo al finalizar la campaña 19-20 habrá pasado una década en el futbol de aquel continente.

Sin considerar su paso por Real Madrid —donde únicamente estuvo media campaña—, Javier tiene el número de partidos y de goles más bajos desde que llegó a Europa. Con el United anotó 59 goles; con el Bayern Leverkusen, 39, y con el West Ham apenas 17.

Lo que es verdad es que a Javier le ha costado tener regularidad, sólo con el United logró estar cuatro temporadas y media. Pero en la Bundesliga así como su regreso a la Premier no pudo estar más de dos campañas.

¿A dónde llega?

Sevilla es uno de los clubes más populares de España y este año disputará la Europa League, una ventaja sobre el West Ham, que no participará en ningún torneo de clubes europeo.

Javier no será la primera opción para Lopetegui, ya que antes tiene a Rony Lopes, que llegó este verano procedente del Mónaco y por el que pagaron 25 millones de euros; Luuk de Jong, ex del PSV, que costó 12 millones; Munir El Haddadi, quien no fue requerido por Ernesto Valverde en el FC Barcelona; y Munas Dabbur, quien llega de Austria, donde estuvo con Red Bull y pagaron 15 millones.

Así que este verano el Sevilla hizo —contando a Chicharito— la contratación de cuatro delanteros. La buena noticia para el mexicano es que Sevilla, además de la Europa League, tiene la Copa del Rey y la Liga para sumar minutos.

El tercer mexicano que más dinero ha movido

Y aunque cumplirá Javier una década en el futbol europeo, lo cierto es que Raúl Jiménez e Hirving Lozano son los jugadores que más dinero han movido en sus traspasos. Raúl Jiménez con 73 millones de euros tras las operaciones del América al Atlético de Madrid, Benfica y Wolverhampton. Y posteriormente el Chucky, 50.5 millones de euros, por la contratación del Pachuca al PSV y luego al Napoli.

Después de Chicharito podemos ver nombres como Carlos Vela y Giovani Dos Santos, que han movido en sus fichajes, respectivamente, 22 y 20.3 millones de euros.

En total, cuando se concrete oficialmente el paso de Hernández al Sevilla, habrá movido 48.3 millones, según cifras consultadas en Transfermarkt.