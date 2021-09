Ser el máximo goleador en la historia de la selección mexicana es una credencial que le ha abierto diversas puertas comerciales a Javier ‘Chicharito' Hernández. La más reciente es su incursión como protagonista del videopodcast ‘No somos robots’, en compañía de la marca Yo Mobile, una nueva línea de telefonía e innovación digital que intenta abrirse paso en el mercado mexicano en el 3% de margen libre que tiene esta industria frente a las gigantes que lo habían monopolizado.

Pero no solo se trata de su paso por el Tri, el Real Madrid o el Manchester United. El carisma de Hernández y su estrategia de producción de contenidos en redes sociales lo mantiene como el segundo atleta mexicano con más seguidores con un total de 17.9 millones, solo detrás de los 18 millones del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“La pregunta no es por qué elegimos a ‘Chicharito’, sino por qué no lo haríamos. No hay tantas figuras intergeneracionales en el mundo, no hay tanta gente que signifique tanto para los mexicanos incluso fuera de México como él”, explica Adam Kidron, CEO de YO Mobile, a este diario.

La estrategia con él se verá a partir del 23 de septiembre en la app de Yo Mobile, con cuatro episodios de aproximadamente 30 minutos en los que Javier hablará de la importancia de la salud mental basado en sus propias experiencias de resiliencia, luego de las críticas que ha recibido en su carrera a pesar de haber militado en clubes élite de Europa y haber rebasado a Jared Borgetti como máximo anotador en la selección mexicana.

“Quiero que la gente vea a Javier hablar sobre salud mental, un Javier honesto describiendo cómo salió adelante y cómo todavía no ha salido adelante en algunas cosas. El propósito con los jóvenes es construir un deep engagement, no nos estamos concentrando en llegar al 100% del mercado mexicano, sino al 25% de los jóvenes y ellos harán el cambio de mentalidad”, agrega Adam Kidron.

Yo Mobile es un producto de la compañía Yonder Media Mobile y se define como una “empresa de telecomunicaciones atípica, una superapp que combina conectividad, contenido, comunidad y comercio en una única plataforma móvil”. Entró a México en diciembre de 2020 con paquetes desde 15 pesos y 150 megas, siendo el operador móvil virtual (OMV) con las tarifas más bajas del país.

Hasta finales de agosto, su app alcanzó 1.2 millones de descargas, 500,000 usuarios registrados y más de 25,000 suscriptores. Los jóvenes representan el target principal y por eso ‘Chicharito’ es un baluarte para ofrecer contenidos acordes a su estrategia de deep engagement.

“La razón por la que acepté participar en ‘No somos robots’ es porque me brinda la oportunidad de contar mi historia, no como un experto o coach de vida, sino como yo mismo. Mi intención no es volverme un coach, sino hablar desde mi experiencia personal en torno a la salud mental, como lo hizo Naomi Osaka en su momento, y esperar que mis aprendizajes sirvan para otros, tanto atletas como no atletas, a cuidarse en ese aspecto y superar las adversidades”, describió ‘Chicharito’ a El Economista.

En los últimos dos años, el futbolista del Galaxy abrió sus canales de YouTube, Twitch y Tik Tok, en las que suma más de 3.7 millones de suscriptores y habla desde videojuegos hasta cómo evitar enfrentamientos. En el videopodcast, su tarea sigue siendo seria: “El bienestar no es solo una cuestión de ejercicio y dieta, se trata de afrontar y superar los miedos y ansiedades para encontrar un estado de felicidad. Cuando uno encuentra ese estado de felicidad y equilibrio, estará en la mejor posición para desempeñarse bien y conseguir el éxito”.

Aunque Hernández no vive su mejor momento futbolístico tras pasar dos meses lesionado en su club, dos años fuera de la selección mexicana y con una devaluación del 78% en su carta, de acuerdo con cifras de Transfermarkt, ha encontrado una nueva forma de emprender a través del streaming y diversas plataformas.

Adam Kidron cuenta que Yo Mobile buscó al jugador por más de un año, pero que fue uno de los agentes del propio delantero quien los contactó en Londres tras ver lo que estaban generando. La negociación fue corta debido al interés de ‘Chicharito’ en ser parte del proyecto: “Quiso que su contribución fuera grande, que se convirtiera en algo más que entretenimiento, que pudiera darle a los jóvenes algo que sea realmente valioso”.

México es el punto de partida de esta estrategia para Yo Mobile, que espera llegar en 2022 a Colombia, Chile y Estados Unidos. Kidron vio cuatro áreas de oportunidad en el territorio mexicano para iniciar: “Que tiene mucha gente joven; su sofisticada red de consumo de streamings; la falta de innovación en telecomunicaciones; y que en la actualidad México tiene una gran influencia sobre mercados internacionales”.

