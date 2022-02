Aviones desde Alemania, Portugal, España, Brasil, etcétera, han aterrizado en la Liga MX en el actual torneo Clausura 2022 con diversos objetivos: desde ser campeones hasta evitar las multas por los peores porcentajes del descenso. Durante el más reciente mercado invernal de fichajes (diciembre-enero), al futbol mexicano llegaron 29 rostros nuevos procedentes de ligas sudamericanas, europeas y de la MLS, quienes vivirán su primera aventura en México.

En total, 14 de los clubes de la Liga MX se reforzaron con al menos un futbolista que nunca había militado en México, siendo Cruz Azul, Querétaro, Tijuana y Bravos de Juárez los que más altas tuvieron con tres cada uno, aunque sus tareas son completamente diferentes en cada plaza.

“Fue un mercado invernal más movido de lo que se esperaba porque se trata de un año mundialista y eso hará que el mercado de verano sea más complicado, pues ya va a estar muy cercano el Mundial (Qatar 2022). Este era el momento de muchos equipos para reforzarse y apuntalar las plantillas, vemos equipos que se reforzaron por necesidad y otros por querer fortalecerse y competir mejor”, explica Luis Fernández, CEO de Underdata, empresa especializada en scouting y data en la industria del futbol.

Los 29 jugadores recién llegados movieron una inversión total de 10,287,000 euros, aunque ningún elemento rebasó el precio de los tres millones. Los más altos fueron el defensa chileno Valber Huerta, comprado por Toluca en 2.22 millones; Federico Martínez, extremo derecho uruguayo comprado en 2.2 millones por León; y Lisandro López, defensa argentino comprado por Tijuana en dos millones.

Las cifras son similares a las que se registraron en el pasado mercado invernal (enero 2021), en el que también llegaron 29 nuevos futbolistas, aunque con un monto total de 10,714,000 euros, ya que en esa ocasión sí hubo elementos que superaron el costo de los tres millones, como Juan Ferney Otero en Santos Laguna (tres millones exactos) y Mauro Manotas en Tijuana (3.65 millones).

Para este Clausura 2022, uno de los clubes que más movió piezas fue Cruz Azul. La Máquina perdió a elementos titulares y de selecciones nacionales como Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Roberto Alvarado, Yoshimar Yotún y ‘Pol’ Fernández, entre otros, para dar un total de 10 bajas, lo que genera un rearmado total de su plantilla.

“Este mercado me dio muy buena impresión con respecto a algunos equipos. Hubo momentos al principio del mercado que pensé que Cruz Azul iba a acabar debilitado porque hubo negociaciones que no se hicieron y difícilmente iban a poder cubrir estas bajas, pero al final cerraron un mercado que sí habla muy bien del equipo, de la nueva directiva, de la dirección deportiva que encabeza Álvaro Dávila, porque suplieron las bajas y además salieron fortalecidos también en un tema de futuro”, señala el especialista.

La Máquina tuvo siete altas con edad de entre 21 y 29 años, destacando tres elementos que llegan por primera vez al futbol mexicano: el defensa central peruano Luis Abram (25 años), el delantero chileno Iván Morales (22) y el delantero paraguayo Ángel Romero (29). Abram es zurdo, tiene 31 partidos con la selección peruana y llega procedente del Granada de España; por su parte, Morales tiene 22 goles en 91 partidos como profesional y también es seleccionado por su país; mientras que Romero llega con un valor de carta de cinco millones de euros tras haber sido figura en Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Cerro Porteño (Paraguay), marcando siete goles en 27 partidos de Copa Libertadores.

Desde el análisis de Luis Fernández, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Santos, Tijuana y Pachuca son clubes que pueden ser protagonistas con sus incorporaciones, aunque en el caso de Rayados no fichó a un desconocido de la Liga MX, pues su única alta fue Rodolfo Pizarro, quien regresó de un año de experiencia en el Inter de Miami de la MLS.

Tigres fichó al atacante venezolano Yeferson Soteldo, quien a sus 24 años está tasado en siete millones de euros gracias al subcampeonato de Copa Libertadores que consiguió en 2020 con Santos de Brasil.

En la comarca lagunera, Santos adquirió al delantero colombiano Harold Preciado y al lateral derecho uruguayo Franco Pizzichillo, procedente del Montevideo City, club que pertenece al consorcio City Football Group. “Santos hizo muy buena caja en este mercado (ingresó 14.6 millones de euros por las ventas de Diego Valdés y Juan Otero al América) y ahora están apostando a que tengan más juego los chavos, sí esperaban un inicio de torneo difícil porque se debilitó bastante su plantilla”, agrega Fernández.

Para el experto en scouteo y data uno de los clubes que más decepcionaron en este mercado invernal fue el América, pues de sus cinco altas solo dos nunca habían jugado en la liga mexicana: Jonathan Dos Santos, quien llegó del Galaxy de la MLS, y Jorge Meré, del Colonia de Alemania. Sin embargo, Dos Santos ya conoce el entorno por ser seleccionado nacional desde hace más de 10 años.

“La directiva de América quedó muy mal parada porque no pudieron cerrar un solo fichaje de un jugador que esté muy bien, el área de inteligencia deportiva se pudo haber ido de vacaciones hace seis meses porque en realidad no la ocuparon con ninguno de los jugadores que trajeron, como Dos Santos o Meré, que no es alguien a quien recurrieran por el tema de datos. América necesitaba traer un centro delantero de peso y de mucho más nivel que Federico Viñas, que llegó muy bien y ahora se ha estancado, pero no lo hicieron”.

Otros elementos destacados que están haciendo su debut en el futbol mexicano son Jesús Trindade, contención uruguayo que llegó a Pachuca; Abel Hernández, delantero también uruguayo del Atlético de San Luis; el atacante juvenil chileno Joaquín Montecinos con Tijuana; el seleccionado venezolano Eduard Bello con Mazatlán FC; así como el delantero argentino Milton Giménez con Necaxa, a quien el CEO de Underdata ve como un elemento que podría dar el salto a otro club “en uno o dos torneos” por sus características en agilidad y remate. Ya lleva un gol en dos partidos en el Clausura 2022.