Un encantado Novak Djokovic volvió a su mejor forma luego de ganar su tercera corona del Abierto de Madrid, al vencer a Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-4.

La victoria entregó a Djokovic su título 33 de un Masters 1000 e igualó el récord de su rival español Rafael Nadal en lo más alto de la lista de los mejores de la historia.

“Este triunfo es muy importante para mi nivel de confianza, porque desde el Open de Australia no había estado a ese nivel. Jugué algo de mi mejor tenis aquí, es obviamente una gran victoria para mí hoy en este torneo. Realmente espero continuar con esta racha en Roma”, expresó.

El griego Tsitsipas, octavo preclasificado, amenazó con mostrar algo del sorprendente desempeño del sábado, cuando eliminó al local y favorito Nadal, pero el serbio 15 veces campeón de un Grand Slam se hizo con el control del partido, mientras se prepara para el Abierto de Francia.

“Él (Tsitsipas) es muy talentoso, derrotó a Rafa, tuvo una noche larga y no estuvo muy dinámico en sus movimientos y eso fue probablemente por su largo partido”, sostuvo Novak.

Djokovic no perdió juegos con su servicio durante toda la semana en Madrid y se puso 3-0 al frente luego de romper el primer juego de Tsitsipas al saque, bajo un cielo soleado y las altas temperaturas de la capital española, con su característico revés a la línea que complicó al griego toda la tarde.

“Mi objetivo es siempre estar al mejor nivel en el Grand Slam, pero los Masters 1000 son también los torneos más importantes del circuito. Es complicado calcular y a mí me gusta vivir el momento y dar siempre el máximo en todos los torneos en los que estoy, aunque siempre se valoran más los Grand Slam”.

Stefanos venía de ganar en Estoril y llegó a la final en Madrid con un total de 12 partidos en las dos últimas semanas.

“No he jugado contra todos los que han estado en este torneo, pero seguro que él (es) quien mejor ha estado. Su juego ha sido increíble y yo no he podido hacer mucho. Al final las piernas no han obedecido a mi mente. Él sabía que había tenido desgaste y un partido duro en semifinales, sabía que tenía que hacerme correr y lo ha hecho. No he podido encontrar soluciones”, dijo.