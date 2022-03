Rafael Nadal incrementa su grandeza en Indian Wells. Ingresó al BNP Paribas Open con un récord de 15-0 en 2022, el mejor comienzo de temporada de su carrera, y con una épica remontada al ir 5-2 abajo en el tercer set contra el estadounidense Sebastian Korda en la ronda de 64, obtuvo su décimo sexto triunfo para extender su racha. El español ya acumula tres títulos en lo que va del año.

“La presión añadida es cuando llevas partidos perdiendo y tienes la ansiedad de ganar, en ese sentido lo que te generan 15 ganados y tres títulos es tranquilidad y un poco menos de preocupación. El comienzo de año está siendo increíble más allá de lo que pueda pasar aquí”, dijo el número cuatro del mundo en la conferencia post partido.

Contra Korda, la racha de Nadal de 13 sets seguidos ganados desde la final del Abierto de Australia se rompió, pero el tres veces campeón de Indian Wells se impuso al joven de 21 años por 6-2, 1-6, 7-6(3) en dos horas y 29 minutos de juego.

“Pensé que estaba perdido, igual que en la final del Open de Australia. Eso no quiere decir que vaya a dejar de luchar y de intentarlo (...) Desde el 5-2 (Korda) ha empezado a ponerse algo más nervioso, ha cometido más errores. Yo he jugado un poco mejor. Tengo mucha suerte de haberlo superado. Tendré que jugar mejor, hoy no he hecho un buen partido”, dijo el español ganador de 21 Grand Slams.

Con su triunfo ante el número 38 del ranking, Nadal también acrecentó su racha de triunfos ante jugadores estadounidenses, de acuerdo a ESPN, el español ha ganado el 94.7% de los 38 partidos que ha disputado contra jugadores de esta nacionalidad desde el 2012 hasta la fecha. Sólo perdió en dos ocasiones.

Nadal, ganador de Indian Wells en 2007, 2009 y 2013, volvió al torneo californiano tras dos años de ausencia, y aunque batalló para seguir con vida en el Masters 1000, el español mantiene un ritmo perfecto esta temporada en la que suma tres de tres trofeos, incluido el del Abierto de Australia, donde logró remontar dos sets en contra en la final ante Medvedev. Los otros dos fueron Melbourne y el ATP 500 de Acapulco.

Rafael Nadal ha obtenido victoria en cada una de las 15 ocasiones en las que se ha presentado en Indian Wells, además, de acuerdo a la cuenta de Twitter MisterOnly.Tennis se convirtió en el tercer tenista con 20 temporadas consecutivas logrando victorias oficiales en Masters 1000, el suizo Roger Federer y el francés Fabrice Santoro son los otros dos tenistas.

Esta se trata de su victoria número 399 en los Masters 1000, es el tenista con más triunfos en torneos de esta categoría. En Indian Wells el español tiene la posibilidad de conquistar su título número 37 de Masters 1000 e igualar el récord de Novak Djokovic, ausente en esta edición al no poder entrar en Estados Unidos por las restricciones de vacunación.

La victoria ante Korda también significa que ha ganado sus últimos seis partidos de un torneo Masters 1000 tras su victoria en Roma en mayo de 2021. Su siguiente prueba en el BNP Paribas Open es el británico Dan Evans.

deportes@eleconomista.mx

kg