Olímpicos en México, una candidatura con preguntas sin contestar

Se confirmó de manera oficial que México buscará ser sede de los Juegos Olímpicos. El COM junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezados por María José Alcalá y Marcelo Ebrard, hicieron el anuncio apegándose al nuevo reparto de inversión para la organización, misma que deja al gobierno con solo el 10% del gasto que representa albergar el evento deportivo. Sin embargo, pese a la relevancia de la información, hay muchos cabos sueltos hacia el camino de lograr el objetivo.

“Hemos venido analizando todos los ajustes y cambios que han tenido en el Comité Olímpico Internacional para todo lo que es la organización y el costeo de los Juegos Olímpicos. Eso es algo que ha hecho decidirnos (a postularnos) porque hay condiciones diferentes que pueden ser favorables para nosotros como país. Podíamos empezar a hacer todos los estudios: geopolíticos, económicos, deportivos, sociales. Los estados que podían ser sedes, todo el grupo de asesores o impulsores para lograr el objetivo, al final lo que nosotros queremos es que México tenga una oportunidad de verse nuevamente en el ámbito deportivo en la esfera internacional como uno de los magnos países que pueden organizar Juegos Olímpicos, no es fácil cumplir este sueño, es de mucho trabajo, organización y convencimiento pero si nosotros no buscamos darle dicha oportunidad a nuestro país, cada vez será más difícil”, explicó María José Alcalá para El Economista.

Tras el anuncio de la candidatura, la presidenta del COM ha hecho énfasis en todo lo que se tiene que trabajar en los próximos años, no obstante aún no tienen un equipo de trabajo en varios temas para ser la mejor opción ante el COI en los próximos años.

“Estamos haciendo una lista (sobre especialistas) que se está analizando y estudiando. En México hay grandes empresarios, diplomáticos, gente de cultura y deporte, entonces creo que podemos conformar un grupo donde puede haber gran diversidad y que todos puedan aportar a este proyecto. En estos momentos el proyecto se debe organizar para empezar a analizar la viabilidad. Este proyecto es de una inversión de tiempo y de dinero propia, hasta que no se concluya el tema de enviar la carta al COI, hasta ese momento no podremos tener recursos”.

Alcalá hizo mención a que el COI es más flexible con las candidaturas al no elegir sedes con siete años de anticipación, por lo que México tendría más tiempo para desarrollar bien la organización a falta de más de una década de tiempo. En la carta que deben mandar deben resaltar, según María José, cómo se construiría el proyecto en el tema financiero, qué legado quieren dejar a México y con qué infraestructura deportiva cuentan.

Por otro lado, el Comité Olímpico Internacional también ha buscado mejorar en diversos temas al momento de elegir la sede, por ejemplo, en cuanto a sustentabilidad, destacan que se pueda contar con una villa olímpica que tenga fácil acceso a las sedes de cada disciplina, algo que no está tan bien establecido en México. La presidenta destacó el crecimiento de diversos estados en infraestructura deportiva pero no perfiló un plan para competir en lo antes explicado.

“Hay estados que han crecido mucho en su infraestructura (deportiva) y además se podría coordinar un esfuerzo de sedes, puede ser el Bajío. Aquí lo importante es ver cómo este proyecto sale y se construye en equipo, que deseemos que le vaya bien a México. Los Juegos Olímpicos requieren de una gran inversión pero se queda en el país porque se logra un desarrollo de infraestructura, un desarrollo económico, digital y de medio ambiente, también se crean liderazgos en la región para nuestro país, México debe estar a la vanguardia (...) Todos los países tenemos ventajas y desventajas, se están considerando diferentes estados que pudieran auspiciar el evento y de ahí definir una estrategia”.

Con relación a los datos sobre el costo de albergar unos Juegos Olímpicos de Forbes, en años recientes se ha invertido una cantidad entre 15 y 20,000 millones de dólares. Bajo la nueva estructura impulsada por el COM, el gobierno mexicano tendría que invertir 1.5 o 2,000 millones. cifra que tendría que ser analizada por la organización que siga después de la de Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, Alcalá hizo énfasis en que dicho dinero se gastaría a lo largo de mucho tiempo.

“El gobierno federal tendría alrededor de 15 años en ir sumando dicha inversión, se tendrían que sumar alianzas estratégicas en las que el sector privado pudiera participar. No se busca dejarle la carga al gobierno, entonces las siguientes administraciones tendrían que entender cómo se está llevando a cabo el proyecto, hacia dónde está direccionado y cuáles son los beneficios para que pudieran tomar la mejor decisión”.

Por último, María José Alcalá aseguró que ya hay personas dentro del sector privado que buscan impulsar el proyecto, sin embargo comentó que solo es un primer acercamiento, por lo que no pudo dar detalles sobre quiénes levantaron la mano en pro de los Juegos Olímpicos en México.

