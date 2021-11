Lo que ocurrió en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano es un hecho histórico por dos razones destacables: María José Alcalá es la primera mujer en México en liderar el Comité Olímpico Mexicano (COM) después de 10 hombres presidentes desde 1923 y en segundo lugar, la elección se hizo de manera secreta y con la testificación de un representante del Comité Olímpico Internacional en México.

Sin embargo no debe pesar en el género la calidad de las propuestas y decisiones en el COM durante el periodo 2021-2024 y en particular, Alcalá arranca con el beneficio de la duda, pues practica las habilidades de negociación al tener responsabilidades vigentes como la presidencia de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, y como Diputada Federal del PVEM (Partido Verde Ecologista de México). Además, pasó por la vida deportiva al competir como clavadista en cuatro Juegos Olímpicos y obtener el Premio Nacional del Deporte en 1994.

Alcalá abanderada de la planilla “Voy por México” obtuvo 87 votos contra los 46 de Norma Olivia González, que lideraba la planilla “Transparencia y Apertura" y también tuvo experiencia como atleta de alto rendimiento, en la disciplina de taekwondo.

“Es histórico y qué bueno que se dé la elección de una mujer. Tanto hombres como mujeres tienen la capacidad para liderar cualquier situación. Dos mujeres en competencia habla de una apertura de su lugar en puestos de toma de decisiones. Es positivo y nuevo en términos de acción y liderazgo. Es destacable por ser la primera mujer, pero no debe pesar sobre esos hombros la responsabilidad, sino por su experiencia y capacidades”, menciona Juan Manuel Rotter, ex nadador y entrenador, gestor del deporte a nivel público en el estado de Nuevo León y en la Conade.

El equipo de Alcalá lo conforman miembros con pasado olímpico, lo cual se destaca como una fortaleza en cuanto al impulso de su proyecto. Uno de ellos es Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México. En su calidad como Primer Vicepresidente de la planilla, explica tres objetivos principales:

"La primera mujer en 98 años que preside el COM. La presidenta trae un programa que hemos elaborado como planilla y se destacan tres elementos":

1. Apoyos materiales, humanos, legales y logísticos a las Federaciones nacionales olímpicas y no olímpicas.

2. Conformar un patronato que otorgue recursos económicos al sector público y privado y al Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

3. Ratificar el apoyo a las delegaciones en eventos regionales, continentales y mundiales, y rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Días antes de la elección, María José se comunicó con el ex atleta Ismael Hernández, medallista de bronce en pentatlón moderno en los Olímpicos de Río 2016, para proponerle ocupar el lugar de Vocal Deportista. Ismael explica a este diario que la labor tiene ámbitos de acción como proveer un foro para que los atletas expresen de una forma formal sus peticiones y tengan un vocero ante la dirección ejecutiva del COM. Se asesoró con Ivar Sisniega, quien también ocupó dicho lugar.

“Cuando le pregunté a María José sus planes, me dijo que pretendía generar recursos propios a través de patrocinio, marketing y de la propia marca del Comité para más apoyo del deporte. El desarrollo tecnológico ha permitido que existan ese tipo de oportunidades. El COM tiene todo el potencial para ser una entidad que no necesite recursos federales”.

Con la idea de que la marca COM es por sí misma rentable coincide el ex clavadista olímpico Fernando Platas, quien es miembro permanente del organismo.

“Lo que ha hablado Alcalá de reestructura y versión de una nueva imagen del COM que se actualice y vaya de la mano con novedades que está haciendo el COI, hacia allá es donde tiene que ir. El COM necesita posicionar de manera real una marca, porque eso es, todos saben lo que significan los aros olímpicos, que tienen una casa y es el COM. La planeación que hace convence, y la prioridad son los atletas que es el centro del proyecto”.

Daniel Aceves, ex clavadista y ahora Primer Vicepresidente del Comité amplía sobre si será un beneficio que Alcalá al ocupar un cargo político en la Cámara de Diputados pueda hacer que el COM reciba recursos etiquetados: “hay una merma de 322 millones de pesos”, menciona.

“Esperemos que coadyuve para que estos días en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación pueda destinarse mayores recursos al deporte mexicano. En el presupuesto viene una disminución del ejercicio fiscal 2021 en comparación con el proyecto 2022”.

A finales de septiembre de este año, Alcalá fue nombrada presidenta de la Comisión del Deporte y entrevista con El Economista dijo que la relación con Conade la definía de la siguiente manera: “Es momento de escuchar a todo el gremio deportivo y buscar soluciones, coincidencias. La Conade tendrá que ir esforzándose y Guevara tendrá que rendir cuentas ante quien debe, y los presidentes de Federación que están señalados tendrán que rendir cuentas ante las instituciones de justicia. Seré respetuosa, trataré de decir cuando algo esté equivocado pero siempre de manera respetuosa y no solo señalar el error, también una solución que se construya, no solo es golpear”.

- En el contexto actual de la relación Conade-COM ¿qué tipo de perfil se necesita liderando desde el Comité?

“COM necesita una figura de equilibrio, la relación con Conade no debe ser una competencia sino un trabajo en equipo. Necesitamos esta personalidad, contundente y técnica, me parece la expectativa hacia la nueva presidenta”, señala Fernando Platas.

María José Alcalá Izguerra

Presidenta del COM para el periodo 2021-2024.

Abogada y ex clavadista en cuatro Juegos Olímpicos

Abanderada de la planilla “Voy por México”

Elección: votación a favor por 87 a 46 ante Norma Olivia González, abanderada de la planilla “Transparencia y Apertura”.

Sale: Carlos Padilla Becerra, presidente del COM del 2012-2021

COM, dirigido desde 1923 por 10 presidentes.

EQUIPO DE ALCALÁ:

Daniel Aceves, Primer Vicepresidente.

Jaime Cadaval, Segundo Vicepresidente.

Mario García de la Torre, Secretario General.

Martha Hernández, Prosecretario

Jorge Peña, Tesorero

Rosalío Alvarado, Primer Vocal

Lilian Estrada, Segundo Vocal

Norma Baraldi, Tercer Vocal

Miguel Cervantes, Cuarto Vocal

Ismael Hernández, Vocal Deportista.

marisol.rojas@eleconomista.mx