Nadal fija su objetivo en Australia

Rafael Nadal no quiere batallas titánicas en la United Cup y prefiere reservar todo su potencial para el primer Grand Slam del 2023: el Australian Open.

El jugador de 36 años perdió ante Cameron Norrie y Alex de Minaur, y el team España (conformado por Paula Badosa, Pablo Carreño, Albert Ramos, David Vega, Nuria Párrizas y Jessica Bouzas) quedó eliminado del evento mixto en la fase de grupos. Es un comienzo de temporada muy diferente en comparación con 2022, cuando Nadal ganó 20 partidos consecutivos, su mejor marca personal, para abrir el año, incluidos dos títulos Down Under en el Melbourne Summer Set y el Abierto de Australia.

"Necesito horas en la cancha. Necesito batallas como esta. No jugué muchos partidos oficiales los últimos seis meses, casi siete. Días como estos dos ayudan. Por supuesto que con las victorias el proceso es más rápido, pero necesito seguir luchando. Eso es todo. Por momentos jugué muy buen nivel de tenis. Jugando muy bien con el revés. Cambiando de dirección con la derecha", dijo en una conferencia de prensa posterior al partido que perdió ante Minaur.

Rafael Nadal ha perdido 6 de sus últimos 7 juegos (ante Tiafoe, Paul, Fritz, Aliassime, Norrie y De Miñaur) con solo una victoria en los últimos cuatro meses, algo que no ocurría desde que encadenó cifras similares entre el 2003 y el 2004.

Estoy con un nivel de desconfianza brutal”, dijo durante el tercer set de su partido ante De Miñaur.

Si bien lamentó las oportunidades perdidas y los "errores importantes" contra De Minaur de Australia, Nadal aún encontró muchos aspectos positivos de su experiencia en la United Cup.

"Tengo dos semanas antes de que comience el Abierto de Australia. No puedo decir que la situación sea la ideal, pero al mismo tiempo no puedo decir que sea muy negativa, porque por momentos estuve jugando bien. Voy a esforzarme estas dos semanas para estar mejor físicamente. En términos de tenis, probablemente jugar sets y practicar durante las próximas dos semanas con buenos muchachos, creo que eso puede ayudarme a ser más consistente. Es solo el comienzo y, sinceramente no estoy demasiado alarmado, demasiado negativo sobre lo que sucedió. Creo que hubo una posibilidad real de perder este tipo de partidos. Tuve mi oportunidad contra dos grandes jugadores, no pude convertirla. Eso dice que tengo un espacio importante para mejorar".

