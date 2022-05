Al mando de Tigres durante el torneo Clausura 2022, Miguel Herrera cumplió 20 años como director técnico de Primera División. En ese lapso ha ganado dos títulos de liga (ambos con América) y llegó a dirigir a la Selección Mexicana, hechos que lo cotizaron como uno de los entrenadores más caros de México, percibiendo 1.5 millones de dólares al año en la actualidad, de acuerdo con diversas fuentes.

Sin embargo, la serie de cuartos de final del Clausura 2022 entre Tigres y Cruz Azul dejó entrever una sombra que ha perseguido a Herrera durante toda su carrera y de la cual aún no ha logrado desprenderse: la indisciplina. Fue expulsado en el partido de ida y en la cancha dos de sus jugadores también vieron la tarjeta roja.

Esa fue la expulsión número 47 de Herrera en sus 20 años de trayectoria, convirtiéndolo en el entrenador con la mayor cifra dentro del futbol mexicano. Si bien acumula tres torneos completos sin recibir una tarjeta roja dentro de fase regular (en el Apertura 2019 recibió tres), la indisciplina sigue siendo una mancha en su currículum que, en el caso de su trabajo con Tigres, solo podrá borrar con la obtención de victorias.

“Miguel no se ha podido quitar de la mente que el arbitraje lo perjudica y eso lo saca de sus casillas. Ya no importa mucho qué dijo o qué no, porque ya tiene un estigma con los árbitros. En Tigres al inicio lo controlaron un poco, pero en los momentos de adversidad o de mucha presión aflora esa personalidad. Quien quiera tener a Miguel en su club tendrá que navegar con esa variable de que no lo van a poder controlar”, analiza Antonio Nelli, periodista deportivo de TUDN, originario de Monterrey y con más de 35 años de trayectoria.

Herrera Aguirre está viviendo su torneo número 35 en la Liga MX con su séptimo equipo después de su paso por Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, América y Tijuana. Con Tigres está dirigiendo a la segunda nómina más alta del campeonato con más de 75 millones de dólares entre jugadores como André-Pierre Gignac, Florian Thauvin o Nahuel Guzmán, lo cual le exige un rendimiento espectacular desde la óptica de aficionados y analistas.

“Herrera es un entrenador mediático, sabe manejar la presión, los medios y a un vestidor repleto de jugadores importantes, eso es lo que ha inyectado en su estancia como entrenador de Tigres. Su gran oportunidad con la imagen pública es poder proyectar lo mejor de él, porque el temperamento es la sombra de esa gran personalidad que tiene. Su carisma le ha llevado a lograr muchas cosas, incluso a convertirse en imagen publicitaria”, describe Eric Olavarrieta, especialista en imagen pública y comunicación dentro del entorno deportivo.

El Clausura 2022 se abre para Miguel Herrera como una plataforma para consolidarse en Tigres. A comparación de su debut en el Apertura 2021, consiguió cinco puntos más en el cierre del torneo regular (pasó de 28 a 33), producto de tres victorias más (pasó de siete a 10). Sin embargo, tendrá que remontar las semifinales contra Atlas después de perder 0-3 en el juego de ida en el estadio Jalisco.

El carácter de Herrera le ha permitido generar otras remontadas históricas en su paso en la Liga MX, como cuando ganó la final del Clausura 2013 en los últimos 10 minutos contra Cruz Azul o cuando eliminó a Tigres en cuartos de final del Apertura 2019 después de haber perdido 1-2 en el estadio Azteca. En total, de 16 liguillas en las que Herrera se ha ido abajo en el juego de ida en alguna fase de la liguilla (cuartos de final o semifinal), ha sabido remontar en siete ocasiones, una efectividad del 43 por ciento.

Para remontar al Atlas, Herrera tendrá que apelar a uno de sus puntos fuertes desde que llegó a Tigres: la producción ofensiva, ya que ha tenido las mejores cifras de goleo del torneo tanto en el Apertura 2021 con 26 como en el Clausura 2022 con 30 (en este último empató con Pachuca). Ese cambio de rendimiento, que contrasta con el parado defensivo que solía utilizar el ex entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, ha hecho que la imagen del ‘Piojo’ tenga una perspectiva más conectada con los aficionados a pesar de sus indisciplinas.

“El principal acierto que ha tenido Herrera en Tigres es liberar el potencial ofensivo del equipo. Una de las críticas en la era de Ferretti era que si tenías al nivel de jugadores que tienes, por qué el equipo ganaba por mínimas diferencias, porque él se basaba primero en la solidez defensiva y ahora eso ha pasado a un segundo plano, se han invertido las prioridades, Herrera ha priorizado la ofensiva y sabe que con una buena cuota goleadora podría subsanar si tiene algunos descuidos defensivamente”, indica Antonio Nelli.

Para Eric Olavarrieta, el manejo de la imagen de Herrera en Tigres también tiene un punto a favor, pues aunque no han logrado dominar al 100% su temperamento explosivo, sí lo han cuidado en términos de explotación publicitaria.

“Miguel es un profesional que ha sido exitoso en su familia, sabe ser amigo, es muy selectivo y eso le ayuda a ahorrar algunos problemas. Proyecta tener inteligencia social, este poder de relaciones que le han ido abriendo puertas desde la parte personal hasta profesional, incluso ha trabajado con su liderazgo, ha venido de menos a más, cuando empezó era un entrenador poco conocido, incluso tuvo un descenso con Veracruz, posteriormente ha ido mejorando ese liderazgo que le ha permitido abrirse puertas en lo que él acepta hacer”.

Bajo el mando de Herrera, Tigres vive su segunda semifinal consecutiva de Liga MX y aspira a conseguir el octavo título de la institución para empatar al León y ponerse a uno de Cruz Azul y a dos de Toluca dentro del palmarés histórico. Al estar entre los cuatro candidatos a la corona, el ‘Piojo’ ha tenido otro acierto dentro del club, pues ha mantenido esa esencia ganadora que se cimentó desde 2010 con Ricardo Ferretti.

“Miguel ha venido a dar en el clavo con el paso que la directiva quería dar, que el equipo siguiera siendo protagonista pero al mismo tiempo espectacular, mientras que la gente quería identificarse con un equipo que diera espectáculo. La elección de la directiva fue la correcta, ahora tiene que concretarse con algún título, porque de nada sirve toda espectacularidad si a la larga no se va concretando. Este es un buen torneo, quizá tenga Miguel uno más de margen si en este no logra ser campeón, pero rápidamente tiene que conseguir un título que justifique y demuestre que la manera de jugar también te lleva a conseguir los campeonatos”, concluye el periodista deportivo de TUDN.

