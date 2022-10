Metas del Tri Femenil: cambio generacional y posicionamiento

La Selección Mexicana Femenil no estará en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda de 2023, sin embargo, es un parteaguas para revisar el cambio generacional de la plantilla. Charlyn Corral, de 31 años de edad, estará de vuelta en el equipo para el amistoso ante Chile (10 de octubre), tras una ausencia de tres años, pues su última convocatoria fue para los Juegos Panamericanos del 2019.

El lugar de la jugadora de los Tuzos del Pachuca fue una insistencia y cuestionamiento a los directivos de la Selección. Su edad es similar a la de otras jugadoras que han sido referentes como Kenti Robles, Stephany Mayor (ambas de 31 años) y Bianca Sierra (30 años). Sin embargo, Pedro López presentado como estratega del Tricolor reconoce el potencial que aportan las jugadoras de experiencia, además de convocar nuevos perfiles, como es el caso de Natalia Mauleón, de 20 años, que ha sido clave en la Selección Femenil Sub-20, y Aylin Aviléz de 19 años, que se ha distinguido en Rayadas por su rapidez y creatividad.

"La situación mundial actual, la pandemia, lesiones enfermedades, nos enseñó que tenemos que disfrutar cada día con la Selección Nacional, quiero disfrutar de las que tienen 31 años, de las que tienen 32 porque pienso que le pueden dar calidad, rendimiento, experiencia y ambición a esta Selección. Y por qué no, puede jugar a los 38 ó 39, ojalá que sí, vamos a disfrutar cada día porque no sabemos mañana lo que podemos hacer".

Pedro López con experiencia en el Desarrollo del Futbol Femenil, tomó las riendas tras la destitución de Mónica Vergara, gestión en la que no se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 ni al Mundial 2023. El estratega fue campeón junto al equipo de la Sub 20 y Sub 19 en 2022. El trabajo del estratega será observado por Andrea Rodebaugh, directora general de Selecciones Nacionales Femeniles.

"Siento que tenemos potencial para estar en el nivel mundial. Para mí es un paso importante en mi carrera deportiva el poder posicionar a México en el lugar que se merece", dijo el entrenador.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol confía en que la Selección podrá posicionarse en el ranking, donde actualmente es la número 36 del mundo.

"La llegada de Pedro (López) y su cuerpo técnico, nos dará un salto de calidad. Lo que se ha logrado en pocos años, a nivel crecimiento es reconocible. Tenemos un Subcampoenanto sub 17, en la categoría sub 20, estamos entre las mejores ocho. Ese salto ya se viene dando, pero hoy se da un paso importante. Sin lugar a dudas traerá novedades", destacó De Luisa.

