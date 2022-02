Han pasado tres años desde que Marie Bouzkova conoció Zapopan. En aquella ocasión tenía 20 de edad y no había logrado meterse al top 100 de la WTA, pero la perla tapatía se convirtió en una plataforma de poder: avanzó a la final, conquistó a la afición y empezó su ascenso en la clasificación mundial.

La tenista checa ha rendido frutos en el Abierto de Zapopan, ya que en la edición de 2019 fue subcampeona, en 2021 fue semifinalista y en la actual edición 2022 ya avanzó hasta los cuartos de final, obteniendo un mejor mérito que las que eran consideradas favoritas al principio del torneo, como Madison Keys y Emma Raducanu.

La noche del miércoles, Bouzkova derrotó a la italiana Lucia Bronzetti en dos sets (7-6 y 6-2) después de una dura batalla en el primer episodio que duró más de una hora (el partido en total tardó dos horas cerradas). Esta es su quinta victoria de la temporada 2022 luego de haber avanzado a octavos de final del Abierto de Adelaida (nivel 500) y a segunda ronda del Australian Open.

Hablando un español muy claro, Marie salió de la cancha del Centro Panamericano de Tenis con una gran sonrisa y aplaudida entre el graderío mexicano, que guarda con cariño los gratos recuerdos de su final perdida en 2019 y de las semifinales de 2021, donde cayó ante otra de las consentidas del público local, la española Sara Sorribes.

“Es cierto que me encanta jugar aquí (en Zapopan), ojalá que sea así (conseguir el título), pero cada año hay que trabajar mucho en cada partido que se gana. A veces estoy intentando demasiado porque quiero ganar y no quiero irme de aquí, pero cada partido es muy duro y voy a darlo todo”, dijo Bouzkova.

La checa empezó el Abierto de Zapopan 2022 con una victoria (6-4, 5-7 y 4-6) ante la séptima mejor sembrada, la japonesa Misaki Doi, y tras superar a Bronzetti espera rival entre Sara Sorribes y Magdalena Frech para los cuartos de final. Ya sin Raducanu, Keys o Nuria Párrizas, el panorama empieza a voltear hacia otras favoritas.

—¿Cómo cambian tus expectativas tras las caídas de las favoritas en la primera ronda?

—“Bueno, creo que no me afecta mucho porque no jugaba ante ellas en el próximo partido, entonces voy juego por juego. Claro que esas jugadoras son muy duras, pero de momento creo que estoy concentrada solo en la siguiente rival”, respondió Bouzkova a El Economista.

Entre 2019 y 2022, Bouzkova logró alcanzar su máximo registro en el WTA Tour al ser la número 46 en marzo de 2021, aunque ahora se ubica en la posición 80. También en ese lapso logró otras dos finales (ambas de nivel 250) en el Abierto de Monterrey 2020 y en el Phillip Island Trophy de Australia 2021, además de sus primeras semifinales de un Masters 1000 en el Canadá Open 2019. Se ha forjado en experiencia en su tercera visita a Zapopan.

—¿Qué tanto has cambiado desde aquella final de 2019 en el Abierto de Zapopan?

—“No sé, creo que cada semana estoy trabajando algo para que mejore como jugadora y como persona y creo que desde 2019 estoy haciendo algunas cosas mejores y otras lo mismo, pero así es la vida como deportista y para mí se trata de ir cada semana mejorando en algo”.

Bouzkova ya está entre las ocho mejores del Abierto de Zapopan, junto a la rusa Anna Kalinskaya y la china Wang Qiang, esperando a que se unan las demás en la jornada del jueves, cuando entren en acción Sara Sorribes, Sloane Stephens, Camila Osorio y Daria Saville, quien ha sido la más grande sorpresa al eliminar a Emma Raducanu.

