Marcelo Flores y Teun Wilke son los dos futbolistas que se desarrollan en el futbol europeo y cuentan con la edad para formar parte de la Selección Mexicana Sub 17, en la que no fueron considerados. Con la intención de conocer sobre su preparación, El Economista consultó a fuentes cercanas a los jugadores para conocer la manera en que se desarrolla su carrera en el viejo continente.

Marcelo Flores es jugador del Arsenal, llegó al equipo londinense en marzo de este año, el pasado primero de octubre cumplió 16 años y se desarrolla en dicha categoría con los Gunners, aunque su buen desempeño ha involucrado que en ocasiones lo consideren para jugar con futbolistas mayores que él.

“En el partido Sub 18 que lo vi contra el Tottenham, la verdad, es un jugador destacado en un juego muy físico, de alta técnica y velocidad; pero el chavo juega igual en la Sub 16 que con la Sub 18, todo el tiempo pide la pelota y busca involucrarse. Tiene condiciones atléticas de llamar la atención. Evidentemente ha trabajado en su desarrollo, pero cuenta con cualidades con las que naces”, expresa a El Economista el exfutbolista y analista deportivo Juan Carlos Gabriel de Anda.

Además, comentó sobre cómo el equipo londinense trabaja con sus jóvenes, quienes desde la Sub 13 cuentan con una metodología profesional, que involucra dos entrenadores, preparador físico, una persona encargada exclusivamente para el entrenamiento, dos analistas de video, entre otras funciones.

Al igual, tienen un desarrollo de comunicación importante, Per Mertesacker, exjugador del equipo, es el actual encargado de las academias y se mantiene en contacto directo con Edu Gaspar, director deportivo del equipo. Además de la buena coordinación entre divisiones menores y directiva, Juan Carlos comentó cómo destacan el aspecto humano.

“Tuve oportunidad de platicar con Mertesacker y me decía: mi trabajo, independientemente de todo lo que involucra, lo de mayor importancia es convencer a los jugadores que están en el lugar correcto, por increíble que parezca. Al ser el Arsenal conocido como uno de los mejores clubes formadores del mundo”, expresó.

A pesar de que Marcelo no fue considerado para el Mundial Sub 17, para el siguiente Mundial a jugarse en Perú en el 2021 llegará con 17 años, por lo que aún será seleccionable para el entrenador que se encuentre en turno.

Por otra parte está Teun Wilke, quien juega en Heerenveen de Holanda, el queretano de 17 años es uno de los prospecto mexicanos en Holanda. País identificado por tener equipos formadores de jóvenes como el Ajax y PSV.

“Existe diferencia respecto a la manera en que lo hacen en México. Una de las ventajas es cómo captan a los jugadores con más calidad; es un país chico, así que no hay ningún jugador con talento que se les vaya y en la forma de trabajar también hay mucha diferencia, principalmente en los entrenadores, quienes están más preparados”, comentó Daniel Flores, corresponsal de Marca Claro en Holanda.

A diferencia de Marcelo, Wilke no podrá jugar el próximo mundial de su categoría, porque tendrá 19 años, a pesar de ello lo podrán considerar para la Sub 20.

[email protected]