La reclasificación es el oxígeno de equipos que nunca llegaron a la cima de la tabla general a lo largo del Clausura 2022 y el pase directo a la liguilla, lo tienen cuatro clubes que podrán tomar un respiro hasta que se definan los rivales de los cuartos de final, esos son: Pachuca, Tigres, Atlas y América. En la última jornada del torneo, las Águilas dieron la sorpresa al saltar hasta el cuatro sitio, gracias al empate a cero que obtuvieron contra Cruz Azul el sábado pasado en el estadio Azteca y la combinación de resultados. El director interino Fernando Ortiz guió al equipo a una racha de seis victorias que los sacó avante, pero que ante la derrota contra la Máquina se rompió y la cuenta quedó en un invicto de ocho juegos en la temporada.

“Desde que asumí no ha pasado por mi cabeza pensar para adelante. Iba pensando en salir de la situación, es una frase reiterada, pero es lo que sentía. En la institución que represento no es fácil estar sentado acá, pero en mi cabeza decía que tengo que hacer lo que soñé. Hoy los jugadores pueden verse en la tabla en una cuarta posición que solamente los jugadores han logrado. Los entreno para que entiendan cada partido y de la forma que tenían que salir”, declaró el entrenador argentino.

Mientras que Cruz Azul en el Clásico, tenía la comanda de sumar puntos ante América para ser local en el repechaje.

“De la presión, primera noticia, no estaba enterado que repente había mucha presión. No escucho, no leo. Veo a los jugadores corriendo, metiendo, no veo ningún indolente”, declaró el entrenador Juan Reynoso, tras el partido contra América.

