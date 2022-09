Liderato y racha victoriosa sostiene al club Américaunknown

Alejandro Zendejas tuvo protagonismo en la victoria 2-1 ante Tigres, pese a que no marcó ningún gol. Sin embargo, influyó con un pase filtrado en la anotación de Jonathan Rodríguez y en el autogol de Igor Lichnovsky, quien intentó despejar el tiro de Zendejas. El extremo mexicano, que lleva tres goles en el Apertura 2022, llamó la atención en la cancha y el mediático al debatirse las razones por las que Gerardo Martino no lo convocó a la Selección Mexicana.

"Tanto con Ale (Zendejas) y con los demás ese vínculo que hemos generado lo tengo con todos, el once inicial, los que están en el banco y los que no juegan. Lo de Ale en particular vivió unos días difíciles, he charlado con él, que se enfoque en el partido. Cuando el jugador demuestra ese tipo de cariño a un entrenador quiere decir que cree en uno, feliz por él, ojalá pueda arreglar la situación, que se esclarezca, a veces se dicen muchas cosas que no son, por el bien de Ale, que se diga la verdad", mencionó el entrenador Fernando Ortiz.

El club América hiló siete victorias y tiene la tranquilidad de estar en zona de liguilla. Además con 26 goles producidos es la mejor ofensiva, y con 11 goles en contra, se colocan como la cuarta mejor defensiva. En el estadio Azteca, el entrenador Miguel Herrera y Sebastián Córdova escucharon los abucheos del público por ser ahora del equipo rival. Con la victoria, el equipo azulcrema amplió la paternidad sobre Tigres, que encadenó su séptima derrota.

"Me quedo con el cariño y afecto de este club con lo que logré, ahora me entrego a otro club que me está dando mucho cariño, una afición que se entrega, voluntariosa, que también es exigente y me entregaré al máximo y siempre trabajaré para hacer lo mejor posible. La gente tiene una memoria muy corta. Nos faltó gente, el güero (Jesús Angulo) no pudo iniciar por venir con sobrecarga de Selección, Aquino venía con molestia, el 'Diente' (Nicolás López) con un esguince de rodilla en el juego contra Pumas, Florián (Thauvin) apenas está tomando ritmo, tenemos un plantel muy vasto y ganar ritmo para buscar meternos entre los cuatro primeros y buscar con el plantel que tenemos ganar el título que es nuestra misión", dijo el timonel Herrera.

El próximo martes, América recibirá en el Azteca al Atlético de San Luis, que ha ganado tres juegos en 12 jornadas.

