¿Cuántos rechazos necesitas para dejar tus sueños?

Alan Mozo estuvo a punto de desistir del futbol cuando en su segundo intento por ingresar a las fuerzas básicas de Pumas fue rechazado durante las visorias organizadas por el club.

“Mi mamá fue la que me dijo que persiguiera mis sueños”, recuerda el defensa de 21 años, que se quedó en el equipo Sub-16 del Club Universidad en su tercer intento.

Alan pasó por todas las categorías juveniles de Pumas hasta que en septiembre del 2017 debutó en Primera División en un partido ante Chivas. Él es uno de los pocos futbolistas que cumplen el proceso de llegar al máximo circuito.

El mismo club informa que por cada 200 jugadores en fuerzas básicas, sólo uno llega a consolidarse.

“Más que el talento que tengas como futbolista, la parte mental es fundamental para poder llegar a la Primera División”, indica Alan Mozo, en entrevista con El Economista.

Es el jugador más joven del equipo titular de Pumas y suma 1,237 minutos en el Apertura 2018. Tecnología, administración, mentalidad, familia, son algunas de las herramientas que ayudaron a Alan a enfrentar la etapa de consolidación en Primera División.

“En Segunda División, él me dijo que en un año debutaba con el primer equipo; y lo cumplió”, recuerda Andrés Lillini, director de fuerzas básicas de Pumas, sobre Alan.

¿Cuál es tu siguiente sueño, Alan?

La Selección mayor.

¿Qué recuerdas del momento cuando David Patiño te dijo que serás el titular este torneo?

Fue durante los primeros días de pretemporada. Me preguntó si estaba listo para este bonito y gran reto, que era iniciar como titular en el torneo, que si me sentía preparado, porque él confiaba en mí y en que iba a ser un gran papel.

El club dice que por cada 200 niños en fuerzas básicas, sólo uno llega a Primera División. ¿Es difícil el proceso?

Llegué a los 15 años para la categoría Sub-16. Quedamos campeones en una final que le ganamos a América y desde ahí pensé en debutar.

Fue un trabajo de perseverancia, de siempre estar ahí, a disponibilidad del técnico, ya sea en Segunda o Sub-20 yo jugaba igual, en cualquier posición que me ponían.

Mi familia fue un pilar, gracias a ellos estoy aquí, principalmente mi mamá que me traía a entrenar cuando yo vivía lejísimos, cruzábamos toda la ciudad y era desgastante.

Además, no sólo era que me trajera a entrenar. Yo no me vine a probar sólo una vez, fueron tres veces, y en la segunda oportunidad ya no quería venir, yo quería dedicarme a estudiar y ganar una buena beca, pero mi mamá fue la que me dijo que persiguiera mis sueños.

¿Cómo te has preparado para esta nueva etapa en la que ya firmaste tu primer contrato como profesional?

Voy a seguir estudiando, lo dejé por un momento, pero creo que la educación es básica para pensar diferente, para poder saber administrar y saber en qué poder invertir lo que con tu trabajo generaste.

El futbol es una carrera corta, por lo que debo de aprovechar mi juventud y saber que viene una vida después, saber invertir, saber en qué gastar el dinero y en qué no.

Estudié tres semestres de publicidad, no sé si siga ahí, porque me gustaría estudiar administración.

¿Qué piensas sobre las opiniones de que los futbolistas tienen más y mejores herramientas que hace 20 o 30 años?

Pumas tiene una de las mejores infraestructuras en futbol, contamos con una nueva cantera, con aparatos que nos ayudan a nuestra recuperación, si tenemos una lesión, detectarla a tiempo y fortalecer los músculos.

Nos toca aprovecharlo y valorarlo sobre todo, porque no muchos clubes y chavos tienen la oportunidad de contar con la tecnología.

Con tantas herramientas, ¿preparas de forma individual los partidos?

Normalmente siempre vemos videos del rival y también hay una plataforma que se llama Golstats donde se puede evaluar cualquier jugador, sus goles, pases a gol, regates. Yo siempre me baso en esa aplicación.

Todo lo que sume es bien recibido, es muy grato que hoy tengamos muchas herramientas, los mismo profesores nos han dicho que en su tiempo no se contaba con eso y por eso hay que valorarlo y aprovecharlo y ponerlo en práctica, porque de nada sirve que estén ahí si nosotros no las usamos.

¿En qué te ha ayudado a mejorar la tecnología?

Es muy específico, con poner el nombre del jugador aparecen todas las jugadas, sus regates a favor y en contra, pases, todas las estadísticas y no sólo de los rivales, también las tuyas están ahí.

Te da un ejemplo de lo que tienes que trabajar y lo que debes seguir haciendo.

Siempre tienes que estar muy receptivo. Si en los informes dicen que te han desbordado cuatro veces, tienes que verlo, evaluarlo y sobre todo aceptar cuando lo haces bien y cuando lo haces mal para así poder trabajar y así seguir creciendo.

