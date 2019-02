Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, anunció que el organismo lanzará una plataforma over the top (OTT), con la que pretenden que sus competencias se puedan observar en países que no cuentan con una televisora u otro distribuidor autorizado para transmitirlos. La plataforma, de acuerdo con el directivo, estará disponible a partir de agosto próximo.

“Somos conscientes de que se está produciendo una revolución y estamos en proceso de acordar asociaciones históricas con las principales compañías mundiales en este campo”, mencionó Ceferin.

La plataforma también obedece a que a la UEFA le interesa que se den a conocer los torneos que recientemente han creado en los últimos meses, como la Liga de Naciones, la Europa League 2 o torneos que no son tan populares como la Youth Champions League u otros torneos juveniles de la asociación.

Con ello, la UEFA se pondrá a la par con ligas como la NBA, NFL, Fórmula Uno, MLS y LaLiga, que ya cuentan con sus propias OTT. La plataforma, de acuerdo con información de Expansión, sólo estaría disponible fuera de Europa y Estados Unidos.

El anuncio se dio en la reelección de Ceferin al frente de la UEFA, siendo el único candidato. El dirigente reafirmó su posición de descartar una superliga europea y de la ampliación del Mundial de Clubes, una propuesta impulsada por Gianni Infantino, titular de la FIFA.

“Recuperar la unidad que habíamos perdido significaba permitir que los representantes de la Asociación Europea de Clubes y de las ligas europeas se sienten en nuestro comité ejecutivo para darles voz”, dijo al tiempo que diversos titulares de federaciones nacionales lo apoyaron con aplausos.

Ceferin defendió la creación de la Europa League 2, la cual es un torneo con el objetivo de que clubes de naciones pequeñas en Europa puedan experimentar lo que llegan a vivir equipos como Real Madrid, Bayern Múnich o Manchester United, pero a menor escala. “Permitirá que más clubes de más asociaciones jueguen en Europa, experimenten Europa y sueñen con Europa”, dijo.

Y cerró su discurso diciendo que estar en desacuerdo con Infantino no debe ser tomado de forma negativa.

“El respeto también significa decirle a nuestros amigos, familiares, colegas, jefes y socios cuándo no estamos de acuerdo con ellos y cuándo pensamos, con toda humildad, que están equivocados”, dijo.