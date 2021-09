La NBA suma a México en otro proyecto de expansión. En un acuerdo con la NBA 2K League, la organización española DUX Gaming lanzará un equipo de eSports con base en México, marcando el primero de este tipo en Latinoamérica y que competirá a partir de la primavera de 2022. El nombre, la ciudad sede y logotipo se anunciarán más adelante.

Una fuente relacionada con la compra le dijo al Sports Business Journal que la adquisición de la franquicia tuvo un costo de 25 millones de dólares. El equipo participara en el siguiente draft de expansión de la 2K League el 17 de noviembre con el objetivo de reclutar a los jugadores para su temporada inaugural.

DUX Gaming es una organización deportiva fundada en 2018 y basada en Madrid. Está compuesta por equipos que compiten en varios títulos de eSports, es dos veces campeón de eLaLiga y juega en el NBA 2K circuito aficionado. Además es propietaria de clubes de futbol de las categorías inferiores de España.

De esta manera, serán 24 equipos participantes en la liga de eSports. A su vez, la franquicia con sede en México será la segunda fuera de Estados Unidos y Canadá, pues en 2020 la NBA 2K League adhirió a los Gen.G Tigers de Shanghai, China.

El medio español Palco 23 puntualizó que DUX será el segundo equipo que compita en la NBA 2K League sin estar asociado a una de las franquicias de la NBA. El único era Gen G., en cuyo capital están Will Smith y el exjugador de la NBA, Chris Bosh.

“DUX Gaming tiene una comprobada trayectoria de hacer crecer su base de aficionados en maneras nuevas y creativas, lo que los convierte en una asociación ideal, apoyando a la NBA 2K League a expandirse exitosamente en Latinoamérica, donde el basquetbol y 2K son increíblemente populares”, dijo el presidente de la NBA 2K League, Brendan Donohue.

Los accionistas mayoritarios del DUX son los emprendedores Jordi Torres y Xavi Robles, mientras que los jugadores de LaLiga Thibaut Courtois y Borja Iglesias, además del youtuber y portero Carles Santaló y Mario Alonso Gallardo, también youtuber, son socios minoritarios.

Por su parte, Rafael ‘RafaelTGR’ Tobias Garcera Rodrigo, un ex prospecto de la NBA 2K League y participante de la NBA 2K League Invitacional Europea en 2019, tomará el cargo de gerente general de DUX Gaming.

A través de TwitLonger, Rafael compartió que en 2019 DUX aceptó el reto de profesionalizar a la compañía, crear contenido y construir una base de fans en la que cualquiera se pudiera sentir identificado.

“Y lo hicimos, ganamos más de cinco títulos europeos, multiplicamos por 200 la media de espectadores durante los partidos (...) una vez llegados aquí puedes pensar que se trata de un proyecto exitoso pero nada más lejos de la realidad, la gente de Dux va mucho más allá y me ofrecieron la posibilidad de liderar el proyecto más ambicioso al cual me he enfrentado, ser el líder o manager del equipo en la NBA2KLeague”, expresó.

La puerta de la NBA 2K League en México se convertirá en una oportunidad para que la organización continúe construyendo una base de aficionados y expanda su audiencia en Latinoamérica “con la esperanza de que todos, especialmente los hispanohablantes, se unan al club infinito”, dijo Mario Fernández, director general de DUX Gaming.

