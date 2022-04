Cinco campeones de Serie Mundial son los principales atractivos de los rosters de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en el arranque de la temporada 2022, en la que los Toros de Tijuana parten con el sueño de ser bicampeones, los Diablos Rojos del México con la misión de romper su sequía de ocho años sin título y otros como Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey con la tarea de recuperar su reputación ganadora.

Uno de los planes de la LMB en los más recientes años es impulsar la contratación de peloteros estrella, por lo que concretar fichajes de cada vez más elementos con experiencia de Grandes Ligas genera altas expectativas a los aficionados. Para este 2022 destacan como campeones Pablo Sandoval (San Francisco Giants), Josh Reddick (Houston Astros), Addison Russel (Chicago Cubs), Fernando Rodney y Javy Guerra (Washington Nationals). Pero además de ellos se encuentran nombres como Neftalí Feliz, Khris Davis o Junior Guerra, que ostentan una trayectoria de entre siete y 10 años en la Gran Carpa.

Para el inicio de la temporada 2022, la LMB cuenta con un total de 32 peloteros con experiencia en Grandes Ligas. El más experimentado es el dominicano Fernando Rodney (Toros de Tijuana), quien pasó 18 años en el mejor beisbol del mundo y se coronó con los Washington Nationals, hasta otros que solo estuvieron por un año. Su aporte a la liga mexicana no solo se mide en esos años, sino también en el rendimiento que tuvieron.

Otros como Pablo Sandoval, apodado como "El Panda" y recientemente fichado por los Acereros de Monclova, es uno de los peloteros de mayor cartel en la LMB 2022. El venezolano ganó tres Series Mundiales con San Francisco Giants (2010, 2012 y 2014) e incluso fue MVP de una de ellas (2012). Vivirá su primera experiencia en México con 35 años y asegura que no llega pensando en el retiro o en bajar su nivel, sino en lo contrario.

“Es un reto importante para mí y mi carrera. Voy por un segundo aire en México. Tener otro ambiente y otro estilo, era vital para mí”, dijo en una entrevista a Extrabase unos días después de sellar su acuerdo con la novena de Monclova, que levantó su único título de LMB en la temporada 2019.

La edad es un factor importante en cuanto a la experiencia que puedan aportar estos jugadores en los rosters mexicanos. De los 32 ligamayoristas registrados, Fernando Rodney es el más veterano con 45 años y el único que rebasa las cuatro décadas de vida; 22 peloteros más están entre los 30 y 38 años, mientras que solo nueve tienen menos de 30, siendo Roel Martínez (Toros de Tijuana) y Francis Mertes (Diablos Rojos) los más jóvenes con 26.

“En mi carrera he tenido momentos grandes, buenos, feos, me ha ido mal, pero si puedo ayudar en cosas aparte del juego lo haré, cosas que no hablamos, con eso creo que puedo ayudar a los peloteros jóvenes. También puedo apoyar con cosas de pichar y el manejo del juego, porque aquí se juega un poquito diferente que en Estados Unidos, pero también se ven las movidas y por eso digo que puedo guiar de esa forma a los jóvenes”, explicó el texano Javy Guerra a este diario tras haber fichado en este 2022 con los Toros de Tijuana.

De acuerdo con el portal oficial de las Ligas Menores, en total son 20 los exligamayoristas que harán su debut en la LMB 2022, con algunos como el venezolano Enderson Franco o el neoyorquino Jason García con solo una temporada de experiencia en MLB. Sin embargo, la cifra es más del doble de los que participaron en 2021, cuando solo fueron siete.

“De alguna forma, la mancuerna que se hizo entre la parte de distribución de contenidos, estrellas en la cancha y la respuesta de los aficionados es lo que empezó a moldear una liga con una cara distinta, con un proyecto de crecimiento sólido. Tenemos ya una cierta inercia o ritmo más en términos beisboleros para seguir con esta dinámica”, destacó Horacio De la Vega, presidente de la LMB, el año pasado, en una entrevista con Milenio.

Los equipos que más exligamayoristas tienen en sus rosters 2022 son los Acereros de Monclova y los Diablos Rojos del México con seis cada uno, seguidos por Toros de Tijuana con cinco, Sultanes de Monterrey con cuatro, Leones de Yucatán con tres, Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna con dos, mientras que Guerreros de Oaxaca, Generales de Durango, Pericos de Puebla y Tecolotes de Dos Laredos tienen a uno por plantel.

No obstante, algunas figuras como el cubano Yasiel Puig o el dominicano Bartolo Colón, quienes en 2021 formaron parte de los rosters de El Águila de Veracruz y Acereros de Monclova, respectivamente, ya no están más en la LMB. Aún así, la puerta para el talento ligamayorista sigue generando atracción desde los diamantes mexicanos.

