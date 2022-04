La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se agiliza. Un promedio de duración de tres horas y 24 minutos en los partidos de 2021, la baja asistencia los martes y miércoles y estudios sobre el incremento a la competitividad del juego al reducir el número de entradas, ha propiciado cambios en el formato del Rey de los Deportes en una época en la que las nuevas generaciones habitualmente consumen contenidos cortos. De esta manera, la LMB también espera atraer a más televisoras y mejorar la asistencia a los estadios para beneficiar a los patrocinadores.

Los juegos entre semana de la nueva temporada de la LMB lucirán un poco diferentes ante la determinación de reducir los juegos de martes y miércoles de nueve a siete entradas y establecer un horario fijo en todas las plazas para que los partidos que se celebren estos días comiencen a las 19:30 horas. Con esta medida se busca reducir el tiempo total de los juegos e incentivar la agilidad y competitividad de los enfrentamientos.

También se hará uso de un cronómetro de picheo para agilizar las visitas y los cambios de lanzadores. A partir del 6 de mayo, los 19 estadios del circuito deberán contar con un cronómetro y para mediados de junio deberán tener dos cada uno. Sólo se darán cuatro visitas al montículo por juego de nueve entradas y tres por juego de siete; cada una deberá durar un máximo de 30 segundos.

La penalización por no cumplir con ello será de una bola. En cuanto a los cambios de lanzadores, se contará con un máximo de dos minutos para realizarlos y la penalización por no cumplir será de una bola. La duración promedio de siete entradas es de dos horas y 30 minutos, lo que permitirá a los asistentes retirarse más temprano de los estadios, ya sea para que encontrar transporte sea más accesible o para poder levantarse temprano al otro día al trabajo o a la escuela.

Aunque el cambio es incómodo para el aficionado conservador del beisbol, los directores saben que es innovar o morir: “desde el punto de vista comercial, lo que los patrocinadores quieren es gente y que salgamos en la televisión”, comentó Othón Díaz, Gerente General de Diablos Rojos del México en entrevista con El Economista.

Sin embargo, el Director de Mercadotecnia y Comunicación de la LMB, Alberto Guadarrama, indicó que la temporada pasada la competencia tuvo un alcance de 60 millones de personas y, según sus métricas de transmisiones en redes sociales, la cantidad de espectadores que ven los partidos de principio a fin es alto.

—¿Cuáles han sido las reacciones de los patrocinadores sobre la medida de acortar el tiempo de los partidos?

“En general los patrocinadores buscan un juego más ágil que pueda transcurrir en menor tiempo sin perder la esencia del beisbol (...) Los patrocinadores y uno de los principales, como es Caliente.mx, está convencido de que debemos tener un espectáculo más ágil”, dijo Alberto Guadarrama en la presentación de la casa de apuestas como su nuevo aliado comercial.

La Liga también pretende hacer más atractivos los juegos de martes y miércoles para las televisoras y atraer a las audiencias jóvenes, pues de estos últimos se conoce que sus hábitos de consumo están orientados a contenidos de corta duración.

“Tengo entre el dos y cinco por ciento de aficionados muy tradicionales y no es que no me importen, los amo, son importantísimos, pero tengo que empezar a ver a otros, cómo los convenzo para que vengan”, señaló Othón Díaz.

Asimismo, estudios de la WBSC, le mostraron a la Liga que los juegos de siete entradas, a diferencia de los de nueve, impulsan el dinamismo y la competitividad desde el comienzo del partido, generando pizarras más apretadas.

“Uno de los estudios que la WBSC nos presentó es que hay una serie de aspectos en donde el juego se acelera, porque hay muchas veces que ves las primera, segunda y tercera entrada y parece que salen a calentar, que no hay esa emoción que se requiere. En una de siete entradas si no te prendes desde el principio te ganan”, añadió el directivo de Diablos.

La liga mexicana no es la única que busca acortar sus tiempos. Las ligas menores introdujeron cronómetros de lanzamiento que, a lo largo de 132 partidos según mencionó Axios, han logrado bajar 20 minutos al promedio de duración del juego (de dos horas 59 minutos a dos horas 39 minutos) sin que esto afecte el marcador. Estos avances permitirían que la MLB introduzca cronómetros el próximo año, según reportó ESPN.

“¿Cómo va a resultar? A lo mejor nos equivocamos, pero lo que sí es un hecho es que estamos haciendo algo que nadie se ha atrevido y lo que estamos buscando es mejorar para la afición”, finalizó Othón Díaz.