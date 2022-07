A sus 32 años, Héctor Herrera regresa del Viejo Continente para enrolarse en la MLS, donde espera tener más ritmo de juego de cara a su eventual participación en la Copa del Mundo de Qatar. El mediocampista mexicano fue presentado oficialmente con el Houston Dynamo y aseguró que sus expectativas de rendimiento son altas, además de describirse en su mejor momento.

“Estoy aquí para ganar títulos, creo que he venido en mi mejor momento, donde todavía puedo dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a llegar a lo más alto que es ganar y creo que esa es la cosa número uno que me motivo a tomar la decisión de venir a este gran club, la ambición y el querer ganar es lo que nos hace iguales”, dijo el ex jugador del Porto y del Atlético de Madrid durante su presentación con el club naranja de la MLS.

Fue desde principios de marzo cuando Herrera fue oficializado como fichaje del Houston Dynamo, con quien firmó hasta 2024 y con una posibilidad de extensión hasta 2025, entrando con la etiqueta de Jugador Designado. Solo cerró la temporada con el Atlético de Madrid en mayo y después realizó su viaje para concentrarse con su nuevo club en Estados Unidos.

De acuerdo con el diario AS, Herrera estará embolsándose alrededor de 6.5 millones de dólares por cada temporada jugada con Houston, además de bonificaciones, que lo convertirán en el elemento mejor pagado de su equipo, donde también están jugadores como el colombiano Darwin Quintero o el paraguayo Sebastián Ferreira, ambos con experiencia en la Liga MX.

“Nos han ofrecido un reto, un proyecto que a mí y a mi familia nos ha hecho mucha ilusión y creo que en el momento en el que estoy puedo ofrecer lo mejor de mí y no dentro de unos años, que ya no podré dar lo mejor de mí dentro de la cancha, eso esa la parte fundamental por la que tomamos esta decisión y estamos muy contentos e ilusionados por venir aquí”, argumentó Herrera sobre su decisión de dejar Europa por venir a Estados Unidos.

El oriundo de Rosarito, Baja California, jugó nueve temporadas en Europa: seis con el FC Porto en Portugal y tres más con el Atlético de Madrid en España. Sumó 332 partidos, 36 goles y 38 asistencias, siendo su momento más destacado con el conjunto lusitano, donde incluso llegó a ser capitán; en el Atlético su titularidad decayó.

“A la gente a lo mejor le sorprende la decisión que he tomado. Si me hubiese quedado en el Atlético de Madrid, le hubiese sorprendido también porque no jugaba tanto”, dijo durante su presentación. En su última temporada de LaLiga solo sumó 850 minutos bajo el mando de Diego Simeone.

“La verdad que estoy contento con la carrera que he hecho en Europa, no satisfecho porque creo que uno nunca debe conformarse, pero sí contento por lo que logré, con la huella que dejé en el Porto y el Atlético de Madrid, que a lo mejor dejé una huella de diferente manera porque no tuve esa continuidad que me hubiese gustado, pero creo que cuando me tocó jugar lo hice muy bien”.

El Houston Dynamo será el cuarto equipo en la carrera de Héctor Herrera, pues además de su paso por los clubes europeos también llegó a ser elemento titular de Primera División en México con los Tuzos de Pachuca. Ahora espera colaborar en la obtención de la tercera estrella para la franquicia del estado de Texas, que no gana desde 2007.

Herrera espera tener la actividad suficiente entre julio y octubre con el Houston Dynamo para encarar con buena forma física la Copa del Mundo de Qatar, que sería su tercera aparición después de haber participado con la selección mexicana en Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Una de las claves también para mí para tomar la decisión fue el crecimiento de la liga (la MLS), el conocimiento que he tenido tanto por compañeros, por gente que ha estado, por ver partidos, el crecimiento de la liga es algo que también me ilusiona y me motivaba a ser parte de ese crecimiento (…) yo me considero un trabajador nato para poder conquistar cosas y hacerlas bien en mi equipo, la verdad que he entrenado dos veces aquí en Houston y me he dado cuenta que son profesionales de alto nivel”, dijo en una entrevista para TUDN.