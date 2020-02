En un escenario de controversia ante la sanción de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), respaldó a la también sonorense Xóchitl Lagarda, presidenta de Ademeba, al calificar como una falta de respeto el castigo de Fiba a la federación.

Mucho se ha cuestionado la designación de Lagarda como presidenta de Ademeba, reportes de medios como Proceso indicaron que su elección se vio envuelta en irregularidades e incluso que se trató de una candidata impuesta por Guevara.

En conferencia de prensa, la titular de la Conade defendió el nombramiento de Lagarda y expresó que se trató de una elección legítima y unánime.

“Hace ya casi un año que la maestra Xóchitl Lagarda llegó a Ademeba. Se han dicho muchas cosas alrededor de ello y aquí quisiera corregir que no fue imposición mía. Obviamente que había una intención de la Federación Internacional de Baloncesto de redireccionar por donde queríamos tener nuestro baloncesto mexicano”.

Guevara aclaró que se trató de una sanción administrativa y expresó: “Repudio el castigo que se le ha impuesto a Ademeba, es una falta de respeto para mi investidura y para el baloncesto mexicano. Si algo hemos hecho desde ese día a la fecha, es resarcir las cosas malas que se hicieron. ¿Por qué en vez de castigar a México no se preocupan por resarcir el daño financiero que tiene y que heredó Xóchitl Lagarda?”.

Respecto a cómo se asesoran las instituciones ante esta problemática, Lagarda respondió: “Vamos de la mano de lo que está público en los estatutos de la propia Fiba, lo que dicen nuestros estatutos y lo que marca la ley del deporte en México. En ese sentido, aquí no se requiere asesoría cuando has hecho las cosas bien desde el día uno, entonces lo único que haremos es transparentar que cada uno de los procesos que se han llevado son los correctos”.

El paso a seguir es la solicitud de una audiencia y en las próximas semanas los directivos se estarán reuniendo con las autoridades de FIBA.

Guevara también se mostró inconforme con las formas con las que actualmente opera el Comité Olímpico Mexicano (COM), con el apadrinamiento de atletas, y dejó en claro que los deportistas que buscan su clasificación a Tokio y quienes califiquen tienen la garantía de ser respaldados por el equipo multidisciplinario de Conade.

“Es una mentira que no hay presupuesto. El argumento que están dando es totalmente erróneo, 20,000 pesos, con todo respeto para los patrocinadores, para un atleta que va a Juegos Olímpicos, no es absolutamente nada. Cuesta 20,000 pesos un atleta aquí mensual, que viva, se alimente y los costos del entrenador, es el promedio de un atleta aquí. Prepararlo, ponerle todo un equipo multidisciplinario y de más se eleva a casi 80,000 por persona. Entonces el juego que no cabe es el del chantaje, qué bueno que haya patrocinadores interesados, qué bueno que exista el interés de patrocinadores por querer a apoyar a los atletas, pero no de chantaje”.

Guevara puntualizó que en diciembre se reunió con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para prever el presupuesto de la preparación de los atletas (350 millones de pesos), pues marzo es el mes en el que más se encontrarán viajando para buscar su calificación e indicó que el 10 de enero recibieron presupuesto para tener garantía.

Indicó que desde la Conade valoran qué postura van a tomar con los atletas apadrinados, puesto que no se trata del Comité Olímpico como tal sino que se habla de terceros y sociedades.

“Tenemos copia del contrato que están firmando y la verdad que es una situación grave, el contrato no lo firma ni un apoderado legal, tiene un nombre y pues simplemente maneja una cantidad de obligaciones ahí y que la más grave de todas es que prácticamente le entregan la imagen para que hagan lo que quieran y la otra es que sólo es hasta Tokio”.

Preseleccionados rumbo a los Clasificatorios para la Fiba AmeriCup 2021

• Jorge Gutiérrez Hamburg Towers

• Moisés Andriassi Capitanes de la CDMX

• Francisco Cruz Rytas Vilnius

• Omar de Haro Aguacateros de Michoacán

• Josué Andriassi Tec Hidalgo

• Marco Ramos Dorados Capital

• Lucas Martínez Soles de Mexicali

• Gabriel Vázquez Centauros de Chihuahua

• Carlos Zesati Plateros de Fresnillo

• Edgar Garibay Aguacateros de Michoacán

• Arim Solares Aguacateros de Michoacán

• Carlos Pérez Dorados de Chihuahua

• Fabián Jaimes Panteras de Aguascalientes

• Israel Gutiérrez Astros de Jalisco

• Daniel Amigo Soles de Mexicali

• Alejandro Reyna Club Ciclista Olímpico

• Joshua Ibarra Fuerza Regia

Ejes estratégicos del proyecto Todo por México de Ademeba

• Femenil: Desarrollo con equidad e inclusión del basquetbol femenil

• 3x3: Masificación del basquetbol a través de la modalidad 3x3

• Desarrollo de talentos: Mediante la competencia transparente

