El comportamiento abusivo de los clubes, que separan a los jugadores de los entrenamientos para que realicen las actividades solos o en divisiones juveniles, es causa de rescisión de contrato si así lo desea el futbolista implicado. Según el nuevo acuerdo de colaboración entre la FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, que firmaron en noviembre pasado, el documento es una protección a los jugadores que son presionados a ser relegados del primer equipo.

“Es una medida de presión que no está permitida, pero el tema todavía no llega a nivel jurídico. Chivas regresó a platicar con el jugador para llegar a un arreglo, una conciliación”, comenta en entrevista con El Economista Álvaro Ortiz, presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales (AMFpro), sobre el caso de Oswaldo Alanís, quien fue desplazado de la pretemporada de Chivas debido a que no llegó a un acuerdo con su club para renovar su contrato.

El martes, la Asociación lanzó un comunicado en contra de las prácticas de los equipos para ejercer presión a los jugadores.

Seleccionados nacionales y futbolistas mexicanos en ligas extranjeras mostraron su apoyo.

—¿De qué forma está asesorando la AMF a Oswaldo Alanís?

Alanís está en una negociación con su directiva y no podemos hablar mucho del tema hasta que resuelva la situación. Es un tema de negociación contractual, pero esa parte donde Chivas lo separa —como ellos mismos lo han manifestado en entrevistas—, porque no aceptó las condiciones del club, no está dentro de su contrato, ya que él es un jugador de Primera División, ni siquiera tiene la edad para jugar en Segunda División.

Lo está relegando y no es lo correcto, la FIFA impide que separes a un jugador porque no quiere aceptar las condiciones que tú le pones.

—¿Qué procedimiento puede emplear la AMFpro para que Chivas termine con la medida de presión sobre el jugador?

Si no llegan a una negociación, entonces entra la parte jurídica, donde hay reglamentaciones nacionales e internacionales en las que se defiende al jugador. Hemos estado platicando con Alanís y él quiere llegar a un buen acuerdo con su club.

—¿Cómo cambiar este tipo de prácticas en el futbol mexicano, cómo convencer a los directivos?

El comunicado es la muestra clara de que el futbolista profesional por primera vez en la historia está unido y no sólo por el caso de Alanís, sino por muchas cosas que en México se quieren cambiar y lo más importante son los derechos que le corresponden al jugador. La prioridad de la asociación es tener mesas de diálogo para arreglar las cosas, sería lo ideal, pero si no se llega a un acuerdo, se tomarán otro tipo de decisiones y la pauta la pondrán los mismos jugadores.

—Entonces, ¿Qué instrumentos de presión tiene la AMFpro para hacer cumplir los reglamentos y defender los derechos de los futbolistas?

La facultad que tenemos es la unión de los futbolistas, por supuesto que hay muchos temas jurídicos que en este momento no te los puedo decir. Hay muchas cuestiones que en su momento se tocarán, no podemos adelantarnos en algo que no ha pasado.

De repente se quiere comparar a esta Asociación con las de Argentina, Italia, España, cuando esas asociaciones llevan más de 40 años. Nosotros tenemos tres meses. Hay cosas que se tendrán que ir apoyando, pero si no tenemos la unión de los futbolistas, ni todas las herramientas que tengas van a servir de nada.